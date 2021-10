Jaki komputer dla dziecka? Wybierz go z myślą o potrzebach pociechy

12Rynek komputerów rozwinął się niezwykle dynamicznie w ostatnich latach, dlatego dostępne są przeróżne konstrukcje oraz platformy, a komputery zyskały nowe cechy, o których wcześniej można było tylko pomarzyć. Warto więc poznać te kluczowe zalety, które mogą okazać się bramą do lepszej edukacji dzieci i bogatszego życia w sferze kreatywnej. Laptop czy komputer all-in-one nie są już od dawna tylko platformą do gier - to miejsce, gdzie najmłodsi mogą zostać kim chcą, uczyć się i rozwijać. To wszystko sprawia, że wachlarz oferty firmy Acer jest niezwykle bogaty, ale bez obaw - pomożemy Wam przejrzeć te urządzenia i przedstawimy je w zupełnie innej formie niż dotychczas. Zamiast sztywnych podziałów, skupimy się na potrzebach dziecka, które są najważniejsze. Wychodząc od aspiracji i ambicji pociechy spróbujemy dobrać najlepszy model komputera, który pozwoli realizować dziecku pasje i stale się rozwijać. Podzieliliśmy materiał na kilka ścieżek rozwoju, więc możecie przejść bezpośrednio do tych, które Was zainteresują.

Dziecko chce zostać filmowcem i fotografować

Nic tak nie pomaga w tworzeniu treści, których wyobrażenie powstało w głowie rozmarzonego dziecka, niż duży ekran i odpowiednia wydajność komputera. Zamiast próbować dobrać wszystkie komponenty oddzielnie, sprytnym wyjściem będzie podjęcie decyzji o zakupie komputera all-in-one, który wiele problemów wyeliminuje. To pojedyncze urządzenie, bo w obudowie monitora zamknięto całego peceta. Na froncie Acer Aspire C 24 All in One znajduje się blisko 24-calowy ekran Full HD, a wewnątrz umieszczono czterordzeniowy procesor Intel Core i5-1035G1 do pary z 8 GB pamięci RAM. Na wszystkie pliki dostępne jest 512 GB na szybkim dysku SSD. W zestawie znajdują się bezprzewodowa mysz i klawiatura, więc po podłączeniu jednego przewodu zasilania cała stacja robocza jest gotowa do pracy.

Bardziej mobilną alternatywą będzie Acer Aspire 5, który ma wszystko, by móc na nim szybko przejść do wykonywania konkretnych zadań. Do wyboru są bowiem wydajne układy AMD oraz Intela, zaś całości dopełniają układ graficzny NVIDIA i do 24 GB pamięci RAM. W takich warunkach nawet bardziej wymagające oprogramowanie i duże pliki foto oraz wideo nie będą stanowić problemu. Acer wyposaża też Aspire 5 w dyski SSD do 1 TB, a gdyby potrzebne było jeszcze więcej przestrzeni (dziś zdjęcia oraz wideo potrafią ważyć naprawdę dużo), to znajdzie się też model z 2 TB przestrzeni na twardym dysku. Bogaty zestaw portów pozwoli podłączyć do komputera wiele akcesoriów i rozbudowywać stanowisko do nauki i zabawy, zaś całość zamknięto w smukłej obudowie, którą można przenieść w inne miejsce.

Dziecko chce także programować

Jeżeli poza multimedialnymi aspiracjami, dziecko zapragnie stworzyć własną grę czy aplikację, to warto zainteresować się jeszcze bardziej wydajnym komputerem, którym bez wątpienia jest Acer Nitro 5. Wąska ramka okala tu ekran o rozdzielczości Full HD lub QHD, który oferuje wysoką częstotliwość odświeżania nawet do 165 Hz. To przekłada się na bardziej płynny obraz w nawet najbardziej dynamicznych ujęciach w grach czy wideo, a i codzienne użytkowanie komputera będzie znacznie przyjemniejsze, ponieważ interfejs zachowuje się bardziej naturalnie, gdy reaguje na działania użytkownika. W środku natomiast znajduje się jeden z najnowszych układów Intela Core i7 11. generacji w parze z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX serii 30. Dopełniają to 32 GB pamięci RAM i do 2 TB przestrzeni dyskowej, więc maszynie nie zabraknie miejsca ani wydajność na najbardziej ambitne projekty pociechy. To komputer gotowy niemal na wszystko.

Lżejszą, mniejszą i delikatniejszą alternatywą jest doceniany Acer Swift 5, który słynie ze swojej mobilności. Obudowa powstała ze stopów magnezowo-litowych i magnezowo-aluminiowych, co pozwoliło stworzyć laptopa o grubości zaledwie 1,5 cm i masie około 1 kg. To sprzęt, którego obecność w plecaku czy torbie trudno poczuć. Nie oznacza to jednak, że musimy godzić się na kompromisy pod względem wytrzymałości czy wydajności, bo wewnątrz znalazły się procesory Intela i5 oraz i7 na platformie Evo. Energooszczędne na tyle, że komputer bez ładowania będzie działał do 17 godzin, ale nie rezygnujemy z mocy, która pozwoli wykonywać większość zadań bez zbędnych przestojów. Nieduża konstrukcja nie ograniczyła też przestrzeni ekranowej - wąskie ramki powodują, że laptop oferuje aż 14-cali przekątnej ekranu Full HD z pokryciem 100% palety sRGB - to środowisko, w którym znakomicie działa się z każdym rodzajem zadań i materiałów.

Czas na odpoczynek, czyli na czym gramy?

Jak wskazuje Karol Szudzik, product manager Acer Polska, czasami komputer może jednak przydać się po prostu do czerpania zabawy i frajdy, dlatego szczerze poleca także Acera Predatora Orion 3000, który sprosta wszelkim potrzebom nawet w przypadku najnowszych, najbardziej wymagających tytułów. W świetnie prezentującej się i oświetlonej obudowie na jeden z 16 mln kolorów znajdzie się procesor Intela i5 lub i7 11. generacji z 32 GB pamięci RAM, 2 TB przestrzeni na dysku SSD oraz duży wybór kart graficznych: GeForce GTX1650, GTX1660 Super, RTV3060, RTX3060Ti, aż do wysokiej klasy RTX3070 z dedykowaną pamięcią do 8 GB - konfigurację komputera można dostosować do własnych potrzeb.

Dziecko lubi rysować i szkicować

Jedną z najbardziej rozwijających się branż i kategorii jest grafika, a dzisiejsze technologie oferują nam środowiska, które w dużym stopniu dorównują lub nawet przewyższają tradycyjne metody rysowania i szkicowania. Ogromny wybór oprogramowania i narzędzi, które pozwolą tworzyć takie małe dzieła sztuki wymaga odpowiedniego sprzętu, dlatego dla kreatywnych graficznie pociech dobrym wyborem będą laptopy pozwalające szybko zamienić się w tablety z rysikami w komplecie. Takie konwertowalne laptopy posiadają specjalne zawiasy, które pozwalają obrócić ekran o 360 stopni i umieścić go na drugiej strony obudowy. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, by pokrywę zatrzymać w innej pozycji, jeśli będzie to dla nas wygodne i potrzebne.

Są nimi na przykład Acer TravelMate Spin B3 oraz Chromebook Spin 512. Ten pierwszy to klasyczne środowisko Windows 10, z którym wiąże się spory wybór programów, płatnych i darmowych, które pozwolą wykorzystać rysik i talent dziecka. Ciekawą alternatywą jest Chromebook, który będzie mniejszym i lżejszym komputerem, dzięki czemu bardziej mobilnym i w niektórych zastosowaniach zastąpi nawet notatnik lub zeszyt. Jednocześnie jednak będzie fajną propozycją dla tych, którzy nade wszystko cenią sobie swobodę i brak zmartwień związanych z obsługą sprzętu. Obecny na Chromebooku Chrome OS to system prawie bezobsługowy, który samoczynnie się aktualizuje, nie grożą mu popularne niebezpieczne programy, a konfiguracja i codzienne korzystanie są uproszczone do granic możliwości, ponieważ system nie zawiera żadnych zbędnych elementów dla zwykłego użytkownika.

Materiał powstał we współpracy z marką Acer