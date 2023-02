Operatorzy będą współpracować z AWS i Microsoftem. Zmieni się to, jak używamy usług telekomów

To, jak używamy usług operatorów sieci komórkowych jest niezwykle ważne. Dotychczas, nikt nie mówił zbyt wiele o API do obsługi usług telekomów. Open Gateway ma być uniwersalnym zbiorem API, który zmieni reguły gry.

W przedsięwzięciu Open Gateway udział biorą tacy operatorzy jak: America Movil, AT&T, Axiata, Bharti Airtel, China Mobile, Deutsche Telekom, e& Group, KDDI, KT, Liberty Global, MTN, Orange, Singtel, Swisscom, STC, Telefónica, Telenor, Telstra, TIM, Verizon i Vodafone. W trakcie MWC w Barcelonie, wskazano Microsoft (Azure) oraz Amazon (AWS) jako dostawców usług chmurowych do obsługi tych API. Dzięki wykorzystaniu takich API, możliwe będzie uzyskanie dostępu do takich usług jak: lokalizacja lub weryfikacja tożsamości i rozliczanie użytkownika sieci komórkowej. Dzięki staraniom telekomów, możliwe będzie dotarcie do deweloperów, którzy będą umieszczać rozszerzone możliwości wynikające z tych API w swoich aplikacjach.

Na początek, w API będą dostępne takie możliwości jak: SIM swap (eSIMs do łatwiejszej zmiany przewoźników; "quality on demand"; status urządzenia; weryfikacja numeru; routing; weryfikacja numeru (SMS 2FA); rozliczenia i i lokalizacja urządzenia (gdy sytuacja wymaga potwierdzonej lokalizacji urządzenia). Wykorzystanie takich możliwości przez twórców aplikacji może dać dostęp użytkownikom do większego poziomu bezpieczeństwa oraz wygody, co ma ogromne znaczenie w obecnym świecie. Dotychczas tego typu możliwości w ograniczony sposób dawało Twilio - jednak nie zdobyło szerokiej popularności. Microsoft i Amazon będą kluczowymi dostawcami usług chmurowych, które pozwolą na dostęp do powyższych możliwości - nie byłoby bez nich to możliwe.