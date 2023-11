Nadchodzi National Computer Security Day. A czy Twój komputer jest bezpieczny?

Pobierz AVG AntiVirus Free i zapewnij sobie najlepszą ochronę Twojego komputera

Nie ma wątpliwości, że istnieje wiele darmowych programów antywirusowych dostępnych na rynku. Warto jednak zwrócić na AVG, który wyróżnia się swoim długim stażem, ponad 30 lat doświadczenia w dziedzinie ochrony komputerowej. To już samo w sobie może być przekonującym argumentem dla wielu użytkowników. AVG oferuje nie tylko ochronę przed wirusami, ale także przed oprogramowaniem szpiegującym i trojanami. Warto pamiętać, że nie tylko mniej zaawansowani użytkownicy komputerów mogą stać się ofiarą cyberzagrożeń. Fakt, iż są one coraz bardziej wyrafinowane i jest ich mnóstwo powoduje, że właściwie każdy może wpaść w pułapkę.

AVG AntiVirus Free nie ogranicza się tylko do komputerów. Możemy go zainstalować zarówno na komputerach Mac, jak i na urządzeniach z systemem Android oraz iOS. W dzisiejszych czasach wiele z nas korzysta z różnych platform, a AVG pozwala nam zachować jednolitą ochronę na wszystkich naszych urządzeniach.

Zagrożenia w sieci stale ewoluują, a oszuści opracowują coraz bardziej wyrafinowane metody ataków. Dlatego posiadanie solidnej ochrony antywirusowej staje się priorytetem. Choć takie pakiety jak Windows Defender są bardzo skuteczne, to jednak warto pójść z ochroną nieco dalej. Windows Defender może chronić przed standardowymi typami złośliwego oprogramowania, ale nie jest tak skuteczny w zapobieganiu atakom phishingowym czy złośliwym załącznikom w e-mailach, jak dodatkowe „antywirusy”. Warto użyć oprogramowania, które daje kompleksową ochronę przed oprogramowaniem szpiegującym, atakami na kamerę internetową, ransomware, rootkitami i atakami hakerów.

Dlaczego powinieneś zainstalować dodatkowy pakiet bezpieczeństwa?

Istnieje wiele powodów, dla których warto mieć dodatkową warstwę ochrony. Skupimy się na tych najważniejszych, które są najistotniejsze z punktu widzenia każdego użytkownika:

Ochrona przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem:

Programy antywirusowe skanują i wykrywają wirusy, trojany, robaki i inne złośliwe oprogramowanie, które mogą zaszkodzić twojemu komputerowi. Pomagają w blokowaniu i usuwaniu potencjalnie niebezpiecznych plików, zanim zdążą zainfekować system.

Zapobieganie kradzieży danych:

Antywirusy często posiadają funkcje zapobiegające kradzieży danych, takie jak ochrona przed phishingiem (próby wyłudzenia poufnych informacji) i keyloggerami (programy śledzące naciśnięcia klawiszy na klawiaturze).

Monitorowanie aktywności online:

Programy antywirusowe mogą śledzić aktywność online i ostrzegać użytkowników przed potencjalnie niebezpiecznymi witrynami internetowymi, co pomaga w unikaniu oszustw i ataków.

Aktualizacje i ochrona w czasie rzeczywistym:

Wiele programów antywirusowych oferuje funkcję aktualizacji w czasie rzeczywistym, co oznacza, że są stale aktualizowane, aby wykrywać nowe zagrożenia.

Oferują również ochronę w czasie rzeczywistym, która działa w tle i monitoruje aktywność systemu, aby reagować na potencjalne zagrożenia natychmiast.

Spokój i pewność:

Korzystanie z programu antywirusowego daje użytkownikowi poczucie pewności, że jego komputer jest chroniony przed zagrożeniami, co pozwala cieszyć się bezpiecznym i bezstresowym korzystaniem z urządzenia.

Skanowanie załączników email i plików:

Programy antywirusowe często oferują funkcje skanowania załączników email oraz plików, które mogą być potencjalnie zainfekowane, co pomaga w unikaniu infekcji związanych z korzystaniem z poczty elektronicznej i pobieraniem plików z Internetu.

Chronią przed szczególnie wyrafinowanymi zagrożeniami

Niektóre zagrożenia, takie jak rootkity czy ukryte szkodliwe pliki, mogą być trudne do wykrycia bez specjalistycznego oprogramowania antywirusowego, które jest w stanie penetrować głęboko w system operacyjny w poszukiwaniu ukrytych zagrożeń.

Instalacja dodatkowego programu antywirusowego stanowi kluczowy element dbania o bezpieczeństwo komputera i danych osobowych. Pomaga w zapobieganiu atakom złośliwego oprogramowania oraz zapewnia spokój i pewność użytkownikowi podczas korzystania z komputera i przeglądania Internetu. Wszystkie te korzyści da Ci pakiet od AVG, który jest szczególnie warty uwagi.

Jak zainstalować pakiet, który da Ci wymierną ochronę?

Instalacja AVG AntiVirus Free jest niezwykle prosta. Wystarczy przejść na oficjalną stronę AVG, pobrać instalator za pomocą przycisku "Pobierz BEZPŁATNIE", uruchomić go i postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. To zajmuje zaledwie kilka chwil, a już po zakończeniu instalacji program jest gotowy do pracy. Interfejs AVG jest również przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu nawet osoby niezbyt obeznane w technologii mogą łatwo korzystać z programu.

Po zainstalowaniu AVG AntiVirus Free, warto poświęcić chwilę na dostosowanie programu do swoich potrzeb. Możemy skonfigurować różne opcje, takie jak częstotliwość skanowania, zachowanie w przypadku wykrycia zagrożenia czy powiadomienia. Dzięki temu możemy spersonalizować ochronę, by najlepiej odpowiadała naszym preferencjom i potrzebom.

Jednym z kluczowych elementów skutecznej ochrony antywirusowej jest regularne aktualizowanie definicji wirusów. AVG automatycznie pobiera i instaluje aktualizacje z największej na świecie bazy wirusów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu jesteśmy zawsze na bieżąco i chronieni przed najnowszymi zagrożeniami, które pojawiają się w świecie online. Wiele ataków wykorzystuje e-maile jako „bramę” do naszych komputerów. Niebezpieczne załączniki i linki phishingowe są powszechnymi narzędziami cyberprzestępców. AVG AntiVirus Free blokuje te zagrożenia, chroniąc naszą skrzynkę pocztową i dane przed kradzieżą.

AVG AntiVirus Free to jedno z wielu darmowych rozwiązań antywirusowych. Ale również - to program o ogromnej renomie, który oferuje kompleksową ochronę przed rozmaitymi zagrożeniami online. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem komputera czy zaawansowanym entuzjastą technologii, AVG AntiVirus Free to spokój i pewność, że Twoje urządzenia są bezpieczne. Ochrona przed wirusami i malware jest kluczowa w dzisiejszych realiach dlatego zainstalowanie AVG AntiVirus Free może być jednym z najlepszych kroków, jakie możesz podjąć, aby chronić siebie i swoje dane.

