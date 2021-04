Najlepsza rozrywka to ta w stylu telewizyjnym. Oto przykład

Przyznam, że udało mi się zapomnieć o tym programie na pewien czas, bo choć trójka Clarkson, May i Hammond zdołała zrealizować dobre show pod innym szyldem, to nie byłem tą produkcją zachwycony. Czuło się dziwną atmosferę obaw przed powtórzeniem 1:1 tego, co działo się w „Top Gear”, ale nie oszukujmy się – panowie są najlepsi właśnie w tym. Mój powrót do „The Grand Tour” nie oznaczał jednak dalszego oglądania odcinków w kolejności od najstarszego do najnowszego, lecz robiłem to wybiórczo. Zawsze uwielbiałem odcinki specjalne, gdy wybierali się w wielkie podróże i oczywiście głęboka kieszeń Amazonu tylko temu sprzyja.

Wielkie podróże w The Grand Tour to kwintesencja tego programu

Wyprawy samochodowe przez Mongolię oraz przez Gruzję i Azerbejdżan, a także łodziami przez Kambodżę i Wietnam to kwintesencja tego, czym jest prawdziwa telewizyjna rozrywka, tylko teraz tworzona na zamówienie i emitowana w Internecie. Te kilkadziesiąt minut pokazało mi, że format, który kiedyś uszyto myśląc o klasycznej emisji, a teraz rozdmuchano dzięki gigantycznemu budżetowi, jest dokładnie tym, czego potrzebuje widz. Lubimy przenosić się do wykreowanych przez scenarzystów światów, ale odwiedzanie realnych miejsc i śledzenie tego, jak prezenterzy próbują rozwiązywać problemy stworzone przez nich samych daje poczucia uczestniczenia w czymś prawdziwszym. Jednocześnie odbiera się to jak przygody trójki mało rozgarniętych kumpli, więc jakiś ułamek klasycznej komedii też w tym jest.

