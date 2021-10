Czarne skrzynki w samochodach od 2022 roku, jakie dane będą zbierały?

Czym jest EDR (Event Data Recorder)?

Event Data Recorder, czyli po polsku rejestrator danych na temat zdarzeń to niewielka skrzynka, która będzie monitorowała wiele systemów w samochodzie, aby w razie wypadku dostarczyć śledczym najważniejsze informacje pozwalające na ustalenie przebiegu zdarzeń. To jednak nie wszystko, dane te będą anonimizowane i przekazywane różnym instytucjom w Unii Europejskiej badającym przyczyny wypadków. Ma to na celu dokładniejsze określenie przyczyn takich zdarzeń, a w rezultacie pomóc w ich zapobieganiu. Dostęp do danych zapisanych w EDR będzie można uzyskać tylko przez połączenie kablowe i tylko po odblokowaniu urządzenia. Nie będzie można zatem dostać się do nich zdalnie oraz wykraść ich np. z zaparkowanego samochodu. Patrząc na to co Komisja Europejska chce śledzić, kradzież EDRa raczej nie będzie miała sensu, ale nie jest wykluczone, że zanim przepisy zostaną sfinalizowane to będzie on zapisywał więcej informacji. W tej chwili planuje się aby urządzenie zapisywało między innymi:

prędkość pojazdu w ciągu 5 sekund przed zderzeniem,

stopień otwarcia przepustnicy (wciśnięcia pedału przyspieszenia) w ciągu 5 sekund przed zderzeniem,

użycie hamulca w ciągu 5 sekund przed zderzeniem,

ruchy kierownicą w ciągu 5 sekund przed zderzeniem,

zmiany prędkości wzdłużnej i poprzecznej w czasie kolizji,

stan pasów bezpieczeństwa (zapięte / niezapięte) w ciągu 1 sekundy przed zderzeniem,

prędkość obrotową silnika,

włączenie się układu ABS,

kąt przechyłu pojazdu,

działanie systemu stabilizacji toru jazdy,

aktywację poduszek powietrznych,

stan położenia przednich foteli

stan kontrolki systemu pomiaru ciśnienia powietrza w oponach (TPMS) w ciągu sekundy przed zderzeniem,

działanie tempomatu na 5 sekund przed zderzeniem,

stan aktywnych systemów wspomagania kierowcy (np. system utrzymywania pojazdu w pasie ruchu).

Projekt rozporządzenia jest obecnie w konsultacjach, swoją opinię można zarejestrować na tej stronie. Już pojawiły się głosy, że EDR powinien rejestrować również czas i dokładne miejsce zdarzenia, tak aby można było określić czynniki zewnętrzne jakie mogły mieć wpływ na jego zaistnienie. Konsultacje potrwają do 9 listopada, po czym projekt zostanie sfinalizowany i wprowadzony w życie.

Kiedy "czarne skrzynki" pojawią się w samochodach?

Zgodnie z projektem urządzenia typu EDR będą musiały pojawić się we wszystkich samochodach wprowadzonych na rynek od lipca 2022 roku. Chodzi w tym przypadku o nowe bądź odświeżone modele. Dopiero od lipca 2024 taki obowiązek pojawi się dla wszystkich nowych samochodów sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej.

źródło: Autokult