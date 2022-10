Po “Doktor Strange w multiwersum obłędu” i “Thor: Miłość i grom”, przyszedł czas na trzeci film w tym roku z czwartej fazy Marvel Cinematic Universe. Disney opublikował dzisiaj nowy zwiastun tego widowiska, czym podgrzewa atmosferę przed zbliżającą się premierą “Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”.

Pomimo braku T’Challi, Czarna Pantera 2 zapowiada się świetnie

W królestwie zmieniło się niezwykle dużo. Po śmierci króla T'Challi, która dotknęła wszystkich, królowa Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye i Dora Milaje stają w obronie swojego ludu przed interwencją światowych mocarstw. Mieszkańcy Wakandy są jednak zmuszeni otworzyć nowy rozdział swojej historii, przez co decydują się na połączenie sił z War Dog Nakią i Everettem Rossem, by wytyczyć nowy kierunek dla swojego królestwa.

Źródło: Marvel

Szczegóły dotyczące fabuły na razie są ukrywane. Zamysł fabularny znacznie się zmienił po śmierci Chadwicka Bosemana, w związku z czym zamiast planowanego wcześniej wydarzenia, tym razem ma dojść do konfliktu Wakandy z Atlantydą - można zatem spokojnie założyć, że w filmie pojawi się Namor. Co również interesujące, jak widać na trailerze, w produkcji pojawi Ironheart (Riri Williams), co oznacza, że będzie to jej debiut bohaterski - a gdyby tego było mało, strój Czarnej Pantery trafi w nowe ręce.

Obsada i reżyseria na najwyższym poziomie

We wspomniane wcześniej role wcielają się takie gwiazdy jak Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba, Lupita Nyong'o czy Martin Freeman.

Za reżyserię „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu” odpowiada Ryan Coogler, a film został wyprodukowany przez Kevina Feige'a i Nate'a Moore'a. Produkcja Marvel Cinematic Universe wejdzie do kin już 11 listopada.