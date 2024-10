Cyfrowy kluczyk w telefonie

Czasy gdy otwieraliśmy samochody przy pomocy kluczyka, a centralny zamek był luksusem minęły już bezpowrotnie. Co więcej wkrótce możemy też całkiem pożegnać się z faktycznymi kluczykami, które w czasach obsługi bezprzewodowej wydaj się coraz bardziej zbędnym gadżetem. Cyfrowy kluczyk dostępny jest już zarówno na smartfonach z Androidem jak i iOS, ale to w przypadku tego drugiego systemu jest on bardziej popularny. Obecnie z otwierania i uruchamiania samochodu z pomocą smartfona mogą skorzystać posiadacze samochodów takich marek jak BMW, BYD, Hyundai/Genesis/Kia, Lotus, Mercedes-Benz oraz RAM. Wkrótce jednak to grono ma się powiększyć.

Jak donosi serwis MacRumors, w oprogramowaniu Apple pojawiły się wskazówki dotyczące kolejnych marek samochodów, które mają być wspierane przez kluczyk wbudowany w smartfonie. Wśród nich mamy Volvo, Polestara oraz Audi. Szczególnie ta ostatnia marka może dawać spore nadzieje, bo jako część koncernu VAG, zwiastuje nam wsparcie dla tej technologii również w markach popularnych. Nie wyprzedzajmy jednak faktów, póki co rozwiązanie to powinno trafić do aut klasy premium. Apple na tym jednak nie poprzestanie. Otwieranie samochodu z poziomu smartfona np. za pomocą technologii NFC z pewnością jest wygodne. Pozwala nam też dać dostęp do pojazdu dowolnej osobie, bez konieczności fizycznego przekazywania kluczyków. Możliwości tej technologii są więc całkiem spore i nie dziwie się, że cieszy się coraz większą popularnością.

Cyfrowe kluczyki na smartfonach Apple można przechowywać w aplikacji Portfel, podobnie jak karty płatnicze. Rozwiązanie po raz pierwszy pojawiło się w samochodach marki BMW, gdzie wspierane jest przez największą liczbę modeli. Patrząc jednak na rozwój tego rozwiązania, wkrótce powinno stać się bardziej powszechne, podobnie jak wsparcie dla Car Play czy Android Auto.