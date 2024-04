Cybertruck to jeden z najdziwniejszych samochodów (wizualnie) ostatnich lat

Cybertruck został zaprezentowany po raz pierwszy w 2019 roku. Jeśli wierzyć zapowiedziom i obietnicom Elona Muska z tamtej zapowiedzi, „kanciaki” Tesli powinny jeździć po amerykańskich drogach już od kilku dobrych lat — jak jednak wszyscy doskonale wiemy, jest to dalekie od prawdy. Mnóstwo problemów z materiałami i samym procesem budowania samochodu sprawiało jednak, że ekscentryczny elektryk trafił do klientów dopiero pod koniec zeszłego roku — nadal jest jednak problem z jego dostępnością i samochód jest swego rodzaju białym krukiem.

Nie jest tajemnicą, że Cybertruck to niezwykle elektryzujący pojazd, który zawsze będzie tematem tworzącym podziały w świecie motoryzacji — przez wiele względów, nie tylko design. Pamiętajmy, że na ten moment w Polsce i ogólnie Europie Cybertruckiem nie pojeździmy, o czym więcej możecie przeczytać w artykule Cybertruck Tesli będzie zakazany w Europie. Oto dlaczego. Czy to się wkrótce zmieni? Na razie nie ma żadnych informacji, ale wiemy, że Tesla przywiezie Cybertrucka do Europy, co może budzić nadzieje…

Cyber Odyssey: Cybertruck przyjedzie do Europy, w tym do Polski!

Tesla ogłasza dzisiaj, że w nadchodzących tygodniach Cybertruck będzie prezentowany w wybranych lokalizacjach i na wybranych wydarzeniach w Europie w ramach swojej Cyber Odyssey. Od tego tygodnia do 7 lipca, Cybertruck będzie wystawiany w ponad 100 lokalizacjach w 20 krajach. Publiczność będzie miała okazję zapoznać się z tym już kultowym pojazdem i zgłębić jego specyfikację, funkcje oraz niespotykaną do tej pory inżynierię.

Co najlepsze, to fakt, że Cybertruck pojawi się również w Polsce. U nas premiera Cybertrucka odbędzie się w Tesla Store pod adresem Radzymińska 334, 05-091 Ząbki, Warszawa, w dniach 19-22 czerwca 2024 roku. Poza Warszawą, Cybertruck pojawi się w Lizbonie, Madrycie, Dublinie, Londynie, Paryżu, Brukseli, Amsterdamie, Mediolanie, Zurychu, Oslo, Kopenhadze, Sztokholmie, Helsinkach, Berlinie, Pradze, Wiedniu i Budapeszcie (a dodatkowo w Doha i Dubaju). Szczegółowe informacje o lokalizacjach i wydarzeniach związanych z Cyber Odyssey można znaleźć na stronie wydarzenia.

Źródło: Tesla

Tesla przypomina o Cybertrucku

Tesla w komunikacie o Cyber Odyssey kładzie również nacisk na wyjątkowy futurystyczny design pojazdu Cybertruck czerpie inspirację z estetyki cyberpunkowej, znanej w szczególności z filmów „Łowca androidów” i „Szpieg, który mnie kochał”. Jego strukturalna powłoka jest wykonana z ultratwardej stali nierdzewnej 30X walcowanej na zimno. Chroni przed wgnieceniami i wgłębieniami, a niestandardowy materiał ze stali nierdzewnej zapobiega długotrwałej korozji, zapewniając ochronę przekraczającą standardy branżowe.

Tesla zaznacza również, że wydajny Model Cybertruck o nazwie Cyber-bestia przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 2,7 sekundy, zachowując jednocześnie stabilność przy dużych prędkościach. Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne umożliwia regulację w milisekundach, aby zoptymalizować zarówno jazdę, jak i prowadzenie. Układ kierowniczy typu steer-by-wire oraz możliwość sterowania skrętem tylnych kół — Cyber-bestia zapewnia odczucia prowadzenia samochodu sportowego i promień skrętu lepszy niż w przypadku większości sedanów.

W skrzyni ładunkowej znajdują się dwa gniazda zasilania 120 V i jedno 240 V. Po raz pierwszy technologia Tesla Powershare umożliwia dwukierunkowe przenoszenie mocy w celu ładowania dowolnego urządzenia, innych samochodów elektrycznych, a nawet zasilania domu przez port ładowania. Cybertruck jest produkowany w Tesla Giga Austin w Teksasie. Tesla zaznacza, że cały czas koncentruje się na Ameryce Północnej, czyli głównym rynku pick-upów. Cybertruck nie jest obecnie dostępny w Europie, a Tesla nie ogłosiła konkretnego terminu rozpoczęcia dostaw poza Amerykę Północną. Mimo to, zamierzacie zobaczyć Cybertrucka na własne oczy?

Źródło, grafika wyróżniająca: Tesla