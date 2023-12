Cybertruck Tesli będzie zakazany w Europie. Oto dlaczego

Mija już niemal 2 tygodnie od premiery Cybertrucka i wygląda na to, że emocje powoli opadają. Teraz rozpoczynają się analizy i poważniejsze testy tego samochodu, które wskazują, że może on nigdy nie trafić do Europy.

Tesla Cybertruck przeraża w testach zderzeniowych

Cybertruck obecnie sprzedawany jest tylko w USA i Kanadzie. Skoro tak to musiał przejść testy zderzeniowe i wypaść w nich pozytywnie, bo nikt nie zakwestionował jego prawa do poruszania się po drogach. W USA nie brakuje jednak dużych samochodów, Amerykanie pałają ogromną miłością do pick-upów i Cybertruck pod tym względem raczej się szczególnie nie wyróżnia. Pewne obawy budziło wykorzystanie sztywnej, nierdzewnej stali do budowy karoserii, ale wygląda na to, że niepotrzebnie. Filmy z testów zderzeniowych zostały zaprezentowane jeszcze podczas samej premiery.

Owszem, frontowa strefa zgniotu w Cybetrucku nie wygląda okazale, ale zastosowane rozwiązania w podwoziu przejmują sporą część energii uderzenia i pasażerowie są względnie bezpieczni. Warto też zauważyć, że zderzenie ze ścianą to najgorszy możliwy scenariusz, w starciu z innym przeszkodami samochód Tesli wcale nie musi stać na straconej pozycji. Cybertruck całkiem nieźle wypada też w innych testach, szczególnie dobrze wygląda przy uderzeniu w bok auta. Trudno będzie go także przewrócić ze względu na nisko umieszczony środek ciężkości, za sprawą pokaźnych rozmiarów baterii, które zamontowano w podłodze. Generalny obraz wygląda więc całkiem nieźle, ale w Europie zwracamy uwagę na jeszcze jeden aspekt.

Co z bezpieczeństwem pieszych?

Jak zauważa organizacja European Transport Safety Council, Tesla Cybertruck może być zabójcza dla pieszych i rowerzystów. ETSC od lat promuje rozwiązania, które poprawiają bezpieczeństwo na drogach, szczególnie tych najmniej chronionych użytkowników i w przypadku najnowszego samochodu Tesli ma nadzieje, że nie trafi on nigdy do Europy. Podobnego zdania są specjaliści przepytani przez Reutersa. Wszyscy wyrażają swoje zaniepokojenie rozmiarami tego pojazdu oraz jego kształtem. Samochody są obłe nie tylko ze względu na współczynnik oporu powietrza, ale również dlatego, że tak jest bezpieczniej. Zderzenie pieszego z kanciastą Teslą, wykonaną z grubej, nierdzewnej stali jest potencjalnie bardziej zabójcze.

Dochodzi do tego też słabsza widoczności i fakt, że Cybertruck pomimo swoich rozmiarów jest bardzo szybkim autem. W najmocniejszej wersji ten pojazd osiąga 100 km/h w czasie poniżej 3 sekund. Wystarczy, że ktoś przypadkowo pomyli pedał gazu z hamulcem i staje się trzytonowym pociskiem, który taranuje wszystko na swojej drodze. Zanim więc najnowszy pojazd Tesli trafi do Europy to czeka go zapewne spora batalia w walce o homologację. Elon Musk póki co nie zająknął się ani słowem kiedy Cybertruck może wyjechać poza Amerykę Północną i dzieje się tak zapewne nie bez przyczyny. Dobra wiadomość dla Tesli jest jednak taka, że popyt na rodzimym rynku znacząco przewyższa podaż i nawet jak Cybetruck nie trafi do Europy, to przez najbliższe 2-3 lata nikt tego w wynikach sprzedaży nie zauważy.

