Samochody ciężarowe, czy wyczynowe szybciej zużywają opony. Aut elektrycznych też to dotyka ze względu na to, że są zwyczajnie cięższe od typowych osobówek. Jednak w przypadku Cybertrucka podchodzi to niejako pod absurd. Jeden z użytkowników forum narzeka (przy czym wtórują mu inni), że jego pojazd, mający jedynie trzy miesiące i pokonane około 10 000 km, już wymaga wymiany opon. Zauważył, że bieżnik w jego Cybertrucku zużył się szybciej, niż można było się spodziewać, co uznał za wadę produkcyjną.

W Stanach Zjednoczonych głębokość bieżnika mierzy się w 32 częściach cala, a standardowa głębokość w nowych oponach wynosi zazwyczaj 10/32 lub 11/32. W przypadku wspomnianego właściciela Cybertrucka głębokość bieżnika wynosiła już zaledwie 4/32 z przodu i 5/32 z tyłu. Dla porównania, opony uznaje się za zużyte, gdy głębokość bieżnika spadnie do 2/32. Co ciekawe, zaleca się wymianę opon jeszcze wcześniej, jeśli często jeździsz w trudnych warunkach, takich jak deszcz czy śnieg, co w Kolorado – gdzie mieszka właściciel – ma duże znaczenie.

Cybertruck jest wyposażony w opony Pirelli Scorpion ATR lub Goodyear Wrangler Territory RT, które teoretycznie powinny radzić sobie z takimi warunkami. Jednak nawet te dedykowane opony wydają się zużywać znacznie szybciej, co nasuwa pytania o to, czy masa pojazdu i styl jazdy nie mają tu większego wpływu, niż pierwotnie sądzono. Właściciel przyznał, że kilkakrotnie skorzystał z trybu "Beast", który zwiększa osiągi, ale głównie poruszał się po drogach i autostradach, bez jazdy w terenie ani osiągania maksymalnych prędkości.

Waga Tesli Cybertruck to ok. 3175 kg i z pewnością nie sprzyja żywotności opon. Pojazdy elektryczne znacznie lepiej przenoszą moc na koła, co w połączeniu z dużą masą powoduje, że opony są bardziej narażone na szybkie zużycie. W tym przypadku nawet w trybie "Chill", który łagodzi reakcję przepustnicy i ma za zadanie ograniczyć przyspieszenie, może okazać się niewystarczający.

Podobne problemy z przedwczesnym zużyciem opon zgłaszali właściciele innych pojazdów elektrycznych. Wiele osób narzeka na to przy okazji trybów odzyskiwania mocy, co choć maksymalizuje zasięg, to dodatkowo obciąża przednie koła, co prowadzi do szybszego zużycia opon i problemów z ich wyrównaniem. Niestety, dobrego rozwiązania tutaj nie ma. Czyżby zwykłe "gumy" były "za słabe" dla pojazdów elektrycznych i z tym problemem trzeba się pogodzić?

W przypadku Cybetrucka — nawet przy najbardziej ostrożnej jeździe opony — będą się zużywać szybciej niż w mniejszych samochodach. Ów samochód to kolos na kołach, kupa niesamowitego żelastwa, która w dodatku... rdzewieje. Może i wygląda imponująco, może i jest ciekawy w kontekście wzornictwa. Nie da się jednak ukryć, że megalomania Muska zakończyła się spektakularną wtopą.