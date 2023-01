Cybersecurity – najważniejsze informacje

Praca w cybersecurity to zawód przyszłości, na który kładzie się coraz większy nacisk. Wiele jednostek dysponuje coraz większą ilością danych, które często bywają celem ataków hackerskich. Ponadto zabezpieczenie wewnętrznej sieci, to ochrona pracowników i bezpieczeństwo działania całej firmy.

Co jest niezbędne do podjęcia pracy cybersecurity?

Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa to coraz częściej pożądany pracownik w branży IT. Pracodawcy w ogłoszeniach o pracę w cybersecurity podkreślają, jak ważne jest doświadczenie, znajomość poszczególnych systemów, a także umiejętność programowania.

Praca w cybersecurity wiąże się z umiejętnością posługiwania się konkretnymi narzędziami jak np.: AI, machine learning, IoT, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i szyfrowanie. Niezwykle ważne jest samodzielne uczenie się – szukając pracy, oczekiwane jest, aby mieć przynajmniej podstawowe wymagane umiejętności. Osoby, które liczą, że wszystkiego nauczą się w pierwszej pracy, mogą mieć spore trudności.

Jak wygląda praca w cyberbezpieczeństwie?

Praca w cybersecurity sprowadza się do ciągłego śledzenia zmian w normach, ustawach i regulaminach. Pozwala to na szybkie uaktualnianie zabezpieczeń w miejscu pracy. Ponadto ochrona wrażliwych danych to także uważne śledzenie informacji na temat nowych zagrożeń, rodzajów cyberataków i kontrola materiałów pojawiających się np. w skrzynkach pocztowych pracowników.

Szczególnie istotne jest zabezpieczanie baz, z których wrażliwe dane mogą być pożądanym materiałem. Z tego względu specjaliści cyberbezpieczeństwa nieustannie sprawdzają system, poszukują w nim luk, konfigurują jego ustawienia, dbają o sprawność techniczną całego systemu. Dokumentują swoją pracę, zauważone błędy, zastosowane rozwiązania lub uwagi, administrują danymi i dostępem. Są to także osoby, które w sytuacji kryzysowej, muszą jak najlepiej poradzić sobie z przeprowadzanym atakiem.

Praca ma także charakter teoretyczny – cybersecurity odpowiada za przewidywanie ataków oraz jak zachować się w sytuacji, gdyby do niego doszło. Z tego względu są to osoby odpowiedzialne za planowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają polepszać cyberbezpieczeństwo. Następnie są odpowiedzialne za tworzenie raportów, które wskazują na to, jak działają zastosowane narzędzia, co można poprawić lub zmienić.

Jest to zajęcie niezwykle żmudne i wymagające ogromnej dokładności, a także umiejętności i znajomości narzędzi, z którymi się pracuje.

Cybersecurity – wymagania

Przeglądając ogłoszenia, można zauważyć, że rekruterzy oczekują ukończonych studiów na kierunku cyberbezpieczeństwo lub informatyka (I, II stopnia lub podyplomowe), ewentualnie wykształcenia technicznego, uzupełnionego o kurs cyberbezpieczeństwa. Wiedza teoretyczna to tylko część wymagań, ponieważ w zawodzie cybersecurity kluczowa jest praktyka.

Najlepiej, aby posiadane doświadczenie było poparte stażem na podobnych stanowiskach, certyfikatami z kursów, szkoleń i praktyk. Mile widziane są także umiejętności miękkie, dzięki którym ktoś może stanowić bardziej pożądanego pracownika na to stanowisko.

Koniecznością związaną z pracą w cyberbezpieczeństwie jest posługiwanie się językiem angielskim, na poziomie specjalistycznym. Gwarantuje to lepsze rozumienie środowiska, a co za tym idzie, ma wpływ na jakość doświadczenia i wykonywanej pracy.

Wśród nich można wymienić: skrupulatność, odpowiedzialność, ciekawość, umiejętność wyszukiwania błędów, odnajdywanie się podczas pracy w zespole, chęć nieustannego uczenia się i szkolenia. Cenną umiejętnością jest także radzenie sobie ze stresem i praca pod presją, a także kreatywność i zdolność zarządzania własnym czasem.

Wymagania wobec specjalistów cybersecurity są wysokie. Wiążą się z dużą odpowiedzialnością, a jakość systemu bezpieczeństwa zależy od kompetencji pracownika. Niemniej, za wymaganiami idzie adekwatne wynagrodzenie, które motywuje wiele osób do podjęcia pracy.

