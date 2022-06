Cyberpunk: Edgerunners zachwyca trailerem. Premiera już jesienią

Premiera Cyberpunk 2077 odbiła się ogromnym echem w świecie (pop)kultury. Nie ważne czy lubicie gry wideo, czy ten segment rozrywki was w ogóle nie interesuje - jestem przekonany na 100%, że słyszeliście o wszystkich wpadkach które zaliczyła ekipa z CD PROJEKT RED. Z każdym miesiącem gra staje się coraz bardziej znośna — kolejne poprawki sprawiły, że nawet gracze konsolowi nie mają już powodów do narzekania. Łatki do nowej generacji, zestaw usprawnień. Idealnie może i nie jest, ale nareszcie nie ma powodów do specjalnego narzekania. Trwało to zdecydowanie zbyt długo, a nawarstwiające się problemy i opinie nie pomagały (podobnie jak gnębienie i bezpośrednie grożenie pracownikom studia), niemniej trzeba przyznać, że z czasem firmie udało się wyjść z problemów całkiem nieźle. A uniwersum Cyberpunka to nie tylko jedna gra wideo — już przed jej premierą wiedzieliśmy, że będzie tego więcej. Komiksy i seriale zapowiedziane były na wiele tygodni przed wielkim startem Cyberpunk 2077. Na jedne przyszło nam czekać krócej (kilka tomów komiksu od dłuższego czasu jest już dostępna na rynku), inne dłużej. Jak właśnie Cyberpunk: Edgerunners, 10-odcinkowy serial animowany.

Cyberpunk: Edgerunners. Anime już we wrześniu trafi na Netflix

Wielu po wtopie premierowej z grą położyło krzyżyk na całej reszcie budowanego przez wielu specjalistów uniwersum. Ja od samego początku najbardziej wypatrywałem animacji od Studia Trigger. To ekipa spod ręki której wyszły takie hity jak Kill la Kill, Darling in the FranXX, Little Witch Academia czy wyjątkowo ciepło (pun not indended) przyjęty film Promare. I choć nie każda ze wspomnianych produkcji porwała mnie bez reszty (część - wręcz przeciwnie), to za każdym razem byłem pod ogromnym wrażeniem jakości animacji. I wygląda na to, że Cyberpunk: Edgerunners, choć jego pierwszy sezon to raptem 10 odcinków, również będzie chciał w tym temacie zachwycić widzów:

W zdemoralizowanym mieście, w którym cybernetyczne modyfikacje organizmu to norma, zdolny chłopak z ulicy chce zostać edgerunnerem, czyli wyjętym spod prawa najemnikiem.

O aspekty techniczne jestem spokojny, jeżeli zaś chodzi o samą historię... cóż, czas pokaże. Cyberpunk to świat, który rozbudza wyobraźnię i daje scenarzystom dziesiątki wspaniałych możliwości. Tylko od nich zależy w którą stronę pociągną tę historię i... jak wykorzystają szansę, którą otrzymują. Mimo wszystko to jest serial, dla którego z przyjemnością odnowię na miesiąc subskrypcję Netflixa. Wszystkie dotychczasowe materiały sugerują że będzie warto i jest na co czekać.

Premiera Cyberpunk: Edgerunners już we wrześniu. Konkretne daty wciąż jeszcze nie padły, ale jako że o serii słyszymy już co najmniej kilka lat — parę tygodni w tę czy w tę raczej nikomu nie zrobi większej różnicy.