Cyberpunk to doskonałe uniwersum z ogromnym potencjałem - i netfliksowe anime to potwierdzi

Połączenie futurystycznego uniwersum stworzonego przez CD Projekt Red i doskonałej animacji studia Trigger to po prostu doskonała sprawa. Chociaż premiera Cyberpunka 2077 w oczach wielu przekreśliła wszystko, co z tym tytułem związane, to nadchodzące anime na Netfliksie może to zmienić.

Sama gra została już na tyle połatana, że w obecnej chwili prezentuje naprawdę wysoki poziom - szczególnie wersja na konsole nowej generacji. Do ideału i oczekiwań graczy jeszcze twórcom nie udało się dojść, chociaż mam wrażenie, że przez wiele względów jest to zwyczajnie niemożliwe. Odłóżmy jednak grę na bok - w końcu Cyberpunk to całe futurystyczne uniwersum pełne ciekawych zagadnień, intrygującego klimatu i cybernetyki. Skupmy się na Cyberpunk: Edgerunners, które zapowiada się wprost wybitnie!

Nowy zwiastun zwala z nóg

Pełny zwiastun Cyberpunk: Edgerunners jest zwyczajnie doskonały. Fabuła zapowiada się naprawdę interesująco i skupia się na młodym chłopaku z ulicy próbującym przetrwać w Night City – mieście przyszłości ogarniętym obsesją na punkcie technologii i modyfikacji ciała. Aby przeżyć, stawia wszystko na jedną kartę i postanawia zostać edgerunnerem, czyli jednym z nielegalnie działających najemników zwanych cyberpunkami.

Jeśli chodzi o animację, to mówimy tutaj o najwyższym możliwym poziomie. Studio Trigger jest odpowiedzialne za takie serie jak Kill la Kill, Darling in the FranXX czy Little Witch Academia - i abstrahując od jakości opowiadanych historii, to animacja zawsze była na doskonałym poziomie. Doświadczenie japońskiego studia widać w tym trailerze na pierwszy rzut oka.

Showrunnerem i producentem wykonawczym Cyberpunk: Edgerunners jest Rafał Jaki, który pracował przy Wiedźmin 3: Dziki Gon, Cyberpunk 2077 czy Wiedźmin: Ronin, a w charakterze producentów wspierają go Satoru Homma, Bartosz Sztybor i Saya Elder. 10-odcinkowy serial jest w produkcji od 2018 roku, a efekty pracy będziemy mogli zobaczyć już w przyszłym miesiącu. Jako fan zarówno japońskiej popkultury, jak i uniwersum Cyberpunka, dawno nie czekałem tak na żadną premierę.

Źródło: YouTube @Netflix Polska