Tak wygląda czarny rynek Dogtown z bliska. Nowe materiały o dodatku do Cyberpunk 2077

Czekacie na Widmo wolności? Dodatek fabularny do Cyberpunk 2077 rozszerzy grę o nowy obszar Night City, wprowadzi nowych bohaterów i usprawni rozgrywkę. Zobaczcie rozmowę z Keanu Reeves i rozgrywkę z Dogtown.

Cyberpunk 2077 to największa premiera polskiego studia - ale czy najbardziej udana? Opinie są podzielone. Machina marketingowa CD Projekt RED działała długo i skutecznie przynosząc ogromne zyski już w pierwszym dniu dostępności tytułu na rynku. Gracze jednak poczuli się zawiedzeni. Głównie przez niespełnione obietnice i fatalną optymalizację gry na konsolach - w szczególności na poprzedniej generacji. Niemal dwa lata później, po dziesiątkach aktualizacji gra jest blisko tego, co nam obiecywano, a samo studio jest gotowe na premierę pierwszego (i jedynego) dodatku fabularnego "Widmo wolności", które ma być w pewien sposób odkupieniem win i pokazaniem, że "Redzi" potrafią robić świetne gry.

Po pierwszych wrażeniach Kacpra, który miał możliwość zapoznania się z dodatkiem do Cyberpunka 2077, można zakładać, że im się to udało. Dodatek połączony będzie z potężną aktualizacją, która usprawni wiele systemów "podstawki". CD Projekt RED nie zdradza żadnych informacji, ale zapewnia, że gracze będą zadowoleni - nawet jeśli nie zdecydują się na zakup "Widma wolności".

Widmo wolności. Zobaczcie co o dodatku mówi Keanu Reeves

CD Projekt RED podgrzewa atmosferę na kilka miesięcy przed premierą i udostępnia dwa materiały wideo związane z dodatkiem fabularnym do Cyberpunk 2077. W pierwszym materiale Keanu Reeves opowiada o Dogtown. To najbardziej niebezpieczna dzielnica Night City, gdzie rozgrywa się akcja Widma wolności. To miejsce miejsce, gdzie nie zapuszcza się nawet policja. Aktor przybliża postać granego przez siebie Johnny’ego Silverhanda, a także opowiada o innych bohaterach Widma wolności, w tym o granym przez Idrisa Elbę agencie FIA, Solomona Reeda.

Studio udostępnia wideo, w którym gracze mają szansę zwiedzić czarnym rynek Dogtown. Oglądających przez zaułki rynku prowadzi Paweł Sasko, Quest Director w CD PROJEKT RED, który rzuca nieco światła na to, czego gracze mogą spodziewać się nie tylko po tej konkretnej miejscówce, ale także jakie nowości czekają na graczy w nadchodzącym dodatku, którego premiera zapowiedziana jest na 26 września.