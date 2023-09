Czekacie na "Widmo wolności"? Przypomnijcie sobie fabułę oglądając film "Cyberpunk 2077 - The Movie"

Gra Cyberpunk 2077 zadebiutowała w 2020 r., jednak wciąż jest o niej głośno. Jedni są nią zachwyceni, inni rozczarowani - głównie przez niespełnione obietnice twórców. Nie da się jednak ukryć, że to jeden z najambitniejszych projektów polskiego studia. Wprowadzenie nowych marek na rynek gier wideo to zawsze trudne zadanie - a CD Projekt RED postarał się, by o jego produkcie mówiło się długo - i to w kilka lat po premierze.

Jesteście zainteresowani Cyberpunk 2077, ale np. nie macie sprzętu, by go uruchomić? Teraz możecie obejrzeć wydarzenia przedstawione w Night City w prosty i wygodny sposób - w formie filmu. Nie jest to jednak produkcja oficjalna i promowana przez CD Projekt RED. To projekt fanowski, stworzony z miłości do gry. Odpowiada za niego Jack Hunt - twórca internetowy, który udostępnił film na swoim kanale na platformie YouTube, a do stworzenia wystarczyła sama gra i dodatkowe narzędzia umożliwiające modyfikację scen i zaprezentowanie ich w nieco inny sposób. Całość trwa prawie półtorej godziny i podzielona została na 30 rozdziałów.

Cyberpunk 2077 - The Movie. Fanowska produkcja wysokich lotów

A jak całość sprawdza się w praktyce? Przekonajcie się sami. Cyberpunk 2077 - The Movie jest dostępny do obejrzenia na YouTube całkowicie za darmo. Choć początkowo mówiło się, że produkcja dostępna będzie jedynie z angielskim dubbingiem oraz angielskimi i francuskimi napisami, polskie napisy też są dostępne. Nie pozostaje nic innego jak życzyć miłego seansu.

Premiera Cyberpunk 2077: Widmo wolności zaplanowana jest na 26 września tego roku. W międzyczasie sprawdźcie, czy wasze komputery poradzą sobie z tym dodatkiem i zapoznajcie się z pierwszymi wrażeniami Kacpra, który przekonuje, że ten dodatek to coś więcej niż DLC.

Warto też przypomnieć, że premierze "Widma wolności" towarzyszyć będzie potężna aktualizacja do podstawowej gry Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 w wersji 2.0 ma szansę być tym, czym najnowsza produkcja CD PROJEKT RED miała być już w dniu premiery. I to wszystko w ramach darmowej aktualizacji. Na co mogą liczyć gracze? Na dziesiątki dużych i drobnych poprawek, które sprawią, że zabawa w Night City będzie jeszcze lepsza. Najważniejszą zmianą będzie nowy system policji. Przeprojektowano go w oparciu o jasne, proste zasady: działalność przestępcza jest karana, przestępcy / uciekinierzy są ścigani, a cyberpsychole są zabijani — bez owijania w bawełnę. Wszystkie funkcje zostały zaprojektowane tak, aby wspierać przejrzystość i prosty, ale jednocześnie rozbudowany, system prewencyjny.