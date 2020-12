Cyberpunk 2077 to gra bliska ideału? Recenzje są bardzo przychylne!

Cyberpunk 2077 to udana gra

Właśnie dzisiaj opublikowane zostały recenzje nowej gry CD Projekt RED przez największe redakcje jak IGN, Kotaku, Gamespot, Polygon czy Eurogamer. Czy twórcy znanego na całym świecie „Wiedźmina 3” stanęli na wysokości zadania i przygotowali grę, o której będzie się mówić równie długo i dobrze? Wygląda na to, że tak. Choć wobec fabuły czy mechanizmów w Cyberpunku 2077 pojawiało się sporo wątpliwości i obaw, to opublikowane recenzje zdają się potwierdzać ogromne aspiracje studia. Cyberpunk 2077 to skomplikowana gra, która oferuje sporą liczbę zadań głównych i mnóstwo pobocznych misji (choć wskazuje się, że nie pasują one do siebie), a wszystko toczy się w RPG-owym stylu, gdzie każda nasza decyzja ma wpływ na dalsze losy głównego bohatera.

Ci, którzy spędzili z grą najwięcej czasu zaznaczają, że po kilkudziesięciu godzinach (po wyżej 40) udało się kilkukrotnie dotrzeć do wielkiego finału z kompletnie różnym skutkiem. Zakończenie fabuły gry może przyjąć wiele scenariuszy, dzięki czemu całość można ogrywać od początku do końca kilka razy podejmując różne decyzje po drodze. W recenzjach zwrócono też uwagę na system rozwijania postaci oraz uzbrojenia – są bogate i dają dużo możliwości personalizacji naszej postaci.