Po wycieku nagrania konsolowej wersji Cyberpunk 2077, CD Projekt RED postanowił umieścić w sieci oficjalną, nagraną przez siebie rozgrywkę na konsolach Sony. Dokładnie PlayStation 4 Pro oraz PlayStation 5. Jeśli jednak wsłuchacie i wczytacie się – rozgrywka z PS5 to wsteczna kompatybilność wersji na PS4. Co to oznacza? Jeśli PS4 Pro będzie się w którymś momencie krztusić, jest szansa, że na PS5 nie.

To dokładnie ten sam fragment z początku gry, który ogrywałem w czerwcu na PC i dzieliłem się z wami pierwszymi wrażeniami z Cyberpunk 2077. Tyle tylko, że ja siedziałem przy CP2077 kilka godzin, a tu mamy wyciętych około 6 minut, więc tak naprawdę niewiele można dowiedzieć się o samej grze.

Zobaczcie jednak jak działa i jak wygląda, mając jednak oczywiście na uwadze, że to wideo i nawet jeśli na którejkolwiek z konsol byłyby spadki animacji, przy tworzeniu materiału pokazowego dość łatwo to zamaskować. No, ale mniej więcej wiecie czego się spodziewać.

I jak Wam się podoba Cyberpunk 2077 na konsolach PlayStation?

źródło: CD Projekt RED