Wiemy ile waży Cyberpunk 2077 na PlayStation. Obejdzie się bez dodatkowych dysków

O ile w poprzedniej generacji konsol waga gier na dysku nie odgrywała specjalnej roli — wymiana HDD była łatwa, stosunkowo tania, a w sklepach nie brakowało wariantów z większymi (niż podstawowe) pojemnościami dysków — to obecnie sprawy mają się zupełnie inaczej. Nie ważne czy mowa o PlayStation 5 czy Xbox Series X (o S nawet nie wspominając) — w każdej z nich liczy się nawet megabajt. Gry miały maleć, ale patrząc na to jak szybko zapełniają się dyski gdy sięgamy po poprzednią generację — nie wierzę w to. Zoptymalizowane pod nową — wcale nie są lżejsze. A skoro Cyberpunk 2077 będzie tytułem rozległym, wielkim i zwalającym z nóg opcjami graficznymi, to musi swoje ważyć. Ile zajmie Cyberpunk 2077 na PlayStation 4 i PlayStation 5?

Cyberpunk 2077 na PS4: wiadomo już ile waży cyfrowe wydanie gry

Wczoraj na koncie twitterowym koncie PlayStation Size pojawiła się informacja na temat wagi Cyberpunk 2077 na konsoli PlayStation 4… automatycznie więc wiadomo, że tyle samo miejsca trzeba będzie przygotować na PS5. Bo, przypominam, aktualizacja gry do nowej generacji konsol ma się pojawić dopiero w przyszłym roku — ale kiedy, tego jeszcze nie zapowiedziano.

🚨 Cyberpunk 2077 (PS4) ▶️ Base Game : 71.730 GB

▶️ Update 1.01 : No Released Yet ▶️ Download Size : ~ 72 GB 🟩 Pre-Load : 12/8

🟩 Launch : 12/10 🟨 #Cyberpunk2077 #PS5 #PS4

⬜ @CyberpunkGame pic.twitter.com/avUP7xvEtN — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 26, 2020

71,7 GB — tyle ważyć będzie podstawka Cyberpunk 2077. I mam tu na myśli, oczywiście, podstawową wersję gry — bo nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że aktualizacje zaserwują kolejnych kilkadziesiąt gigabajtów. Dla Wiedźmina 3 to było 50 GB, o ile mnie pamięć nie myli. Ale cóż — na tle największych gier konsolowych (Call of Duty: Modern Warfare waży blisko 180 GB, Destiny 2 — prawie 190 GB, Red Dead Redemption 2 — około 110 GB) nie ma dramatu. Ważniejszym pytaniem jednak pozostaje to o… łatkę dla nowej generacji konsol.