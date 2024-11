Cyberpunk 2077 przebił 30 mln kopii. Nowa animacja coraz bliżej

CD Projekt zanotował 227,5 mln złotych przychodu w 3. kwartale 2024 roku i 78 mln złotych zysku netto. To wartości, które niemal dokładnie przewidzieli analitycy, więc nie ma tutaj wielkiego zaskoczenia. To wyraźnie gorsze wyniki niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, gdy spółka miała 442,6 mln złotych przychodu i 202 mln złotych zysku, ale trzeba pamiętać, że w tamtym czasie debiutował dodatek Phantom Liberty. Wygląda więc na to, że sprzedaż starszych gier nadal idzie całkiem dobrze.

30 milionów Cyberpunka 2077

Zdają się to potwierdzać też przytoczone na prezentacji wynikowej statystyki, gdzie CD Projekt pochwalił się sprzedażą ponad 30 milionów kopii bazowej wersji gry Cyberpunk 2077. Do tej sprzedaży wlicza się również wersja Ultimate, która zawiera w sobie dodatek Phantom Liberty. Oznacza to, że w nieco ponad rok Cyberpunk 2077 znalazł ponad 5 mln nowych nabywców. Próg 25 mln sprzedanych sztuk został przekroczony na początku października zeszłego roku. Jakby tego było mało, sam dodatek Phantom Liberty sprzedał się już w liczbie ponad 8 mln egzemplarzy, czym również się pochwalono na prezentacji. Oznacza to, że koło 30% osób, które zagrały w Cyberpunka 2077 zdecydowało się zakupić dodatek lub grę w wersji Ultimate.

Cyberpunk 2077 trafi w przyszłym roku również oficjalnie na platformę Mac, więc zyska kolejnych kilka milionów potencjalnych klientów. Zainteresowanie grą będzie też zapewne rosło dzięki wspólnemu projektowi z Netfliksem. We wrześniu potwierdzono, że pojawi się nowa animacja, ale żadne szczegóły nie są jeszcze znane. Wiele wskazuje jednak na to, że zadebiutuje ona na platformie w przyszłym roku.

Jednocześnie z raportu możemy wyczytać, że rozpoczęła się już faza pełnoskalowej produkcji nowej gry ze świata Wiedźmina. Pracuje nad nią obecnie dokładnie 400 osób. Zespół odpowiedzialny za projekt Orion, czyli kolejną grę w świecie Cyperpunk 2077 tworzy obecnie 64 osoby, a 42 pracują nad projektem Sirius. Na efekty tych wszystkich prac poczekamy zapewne jeszcze kilka lat, ale oczekiwania graczy z pewnością są bardzo wysokie.