Cyberpunk 2077 niemal bez wpływu na wynik finansowy

Ostatni kwartał 2020 roku był dla CD Projektu rekordowy, to właśnie wtedy do wyników finansowych wliczono sprzedaż Cyberpunka 2077, na którą składało się między innymi 8 milionów kopii sprzedanych w przedsprzedaży. I to głównie dzięki temu cały zeszły rok zakończono przychodami na poziomie ponad 2 mld PLN i zyskiem na poziomie 1,15 mld PLN. Gdyby premiera przebiegła tak jak wszyscy tego oczekiwali to pewnie 1. kwartał 2021 roku byłby kontynuacją świetnych wyników, ale rzeczywistość jest wręcz druzgocąca.

W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku CD Projekt zanotował przychody rzędu 197,6 mln PLN, zaledwie o 5 mln większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wygląda więc na to, że Cyberpunk 2077 pozostał niemal bez wpływu na wyniki spółki. Nie daje to jednak do końca jasnego obrazu, bo początek zeszłego roku to renesans Wiedźmina, który nastąpił dzięki serialowi Netfliksa. Nie zmienia to jednak faktu, że wynik finansowy spółki jest znacznie gorszy od oczekiwań. Szczególnie pod względem zysków, które osiągnęły zaledwie 32,5 mln PLN, podczas gdy analitycy oczekiwali 80 mln PLN. Rok temu zysk wyniósł 92 mln PLN, czyli 3 razy więcej. Gorsze wyniki spowodowane są między innymi odpisami związanymi z amortyzacją Cyberpunka 2077, ale mimo wszystko negatywnie wpłynęły na kurs akcji. CD Projekt traci dzisiaj na giełdzie ponad 8% (choć część tej straty to kwestia odcięcia dywidendy) i nie widać powodów, dla których miałby rosnąć.