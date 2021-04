Wiemy, kiedy zadebiutuje 2. sezon Wiedźmina od Netflix!

Lauren Schmidt Hissrich, showrunnerka „Wiedźmina”, komentuje:

Jestem niesamowicie podekscytowana, że jeszcze przed premierą pierwszego sezonu, możemy potwierdzić, że wkrótce znów powrócimy na Kontynent, by opowiedzieć dalszą historię Geralta, Yennefer i Ciri i pokazać fanom efekty wspaniałej pracy, którą wykonała nasza ekipa i obsada.

Ile odcinków w 2. sezonie „Wiedźmina”?

Wiemy, że prace nad 2. sezonem ruszą w Londynie już na początku 2020 roku i powstanie 8 odcinków. Na plan powrócą odtwórcy głównych ról, więc na ekranie zobaczymy Henry’ego Cavilla (Mission Impossible – Fallout, Człowiek ze stali) w roli Geralta z Rivii, Anyę Chalotrę (A.B.C., Wanderlust) jako Yennefer i Freyę Allan (The Third Day, Kraina bezprawia) jako Ciri. Dowiedzieliśmy się też, że na liście producentów wykonawczych 2. sezonu Wiedźmina znajdą się Lauren Schmidt Hissrich, Tomek Bagiński, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub i Jarosław Sawko.

Aktualizacja 21.04. Wstępna data premiery drugiego sezonu Wiedźmina

Covidowa rzeczywistość sprawia, że wiele projektów zostało wstrzymanych, opóźnionych lub całkowicie z nich zrezygnowano. Studia stoją przed trudną sytuacją — wystarczy jeden potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem, by zawiesić prace na planie na przynajmniej kilka tygodni. A to wpływa też na kalendarz premier i zapowiedzi nowych produkcji. Opóźnienia miały też miejsce na planie drugiego sezonu Wiedźmina. W lipcu ubiegłego roku przerwano prace i już wtedy mówiło się o ewentualnych przesunięciach w kalendarzu.

Przy okazji podsumowania pierwszego kwartału, o którym szerzej poczytacie we wpisie Konrada, Ted Sarandos dyrektor generalny Netflix podzielił się swoimi oczekiwaniami dotyczącymi nowych sezonów popularnych na platformie seriali. Oprócz Cobra Kai, You czy filmów Red Notice oraz Escape From Spiderhead w jego wypowiedzi nie zabrakło wzmianki na temat drugiego sezonu Wiedźmina. Jego premiera wciąż planowana jest na ten rok i celowana jest w ostatni kwartał. A to może sugerować grudniową premierę — podobnie jak w przypadku pierwszego sezonu, który trafił do Netfliksa w grudniu 2019 r. Więcej informacji na temat drugiego sezonu Wiedźmina na Netflix znajdziecie w naszym podsumowaniu.