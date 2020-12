Cyberpunk 2077 PC – najgorsze oceny są od tych, którzy prawie w grę nie grali

Jednak to, co mnie interesuje, to oceny graczy, którzy w grę faktycznie zagrali. To co poniżej zobaczycie nie ma oczywiście na celu zdyskredytowania negatywnych opinii o grze, bo z tego co widzę – CD Projekt RED w pełni sobie na nie zasłużyło. Chciałbym podkreślić tylko kilka ciekawych faktów do których dotarłem.

1. Oceny graczy, którzy dłużej grali w Cyberpunka są pozytywniejsze

Jeżeli zobaczymy, jak kształtuje się skala ocen na Steam, zobaczymy, że już na starcie Cyberpunk oceniany jest dużo lepiej niż na Metacritic. 78 proc. pozytywnych recenzji nie jest już takim złym wynikiem.