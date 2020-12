Cyberpunk 2077 – pierwsze wrażenia po 12 godzinach z wersją PC

A skoro o craftingu mowa, jest on dość rozbudowany. Praktycznie każdą broń i część pancerza możemy modyfikować i ulepszać. Dodatkowo bronie „ikoniczne” mają swoje własne ścieżki ulepszania i specjalne receptury na modyfikacje. Jest z tym sporo zabawy, więc warto biegać za złomem, żeby potem nasze ulubione spluwy siały zniszczenie o wiele skuteczniej.

Walka czy skradanie? Niezbyt oczywiste pytanie

To wszystko oczywiście wspierają stosowne mechanizmy wbudowane w grę. Ale tutaj pojawiają się pierwsze zgrzyty. Momentami mam wrażenie, że Cyberpunk 2077 ma rozdwojenie jaźni. Gra zachęca nas do skradania się i działania z ukrycia. Jednak brakuje jej sporo do np. takiego Deus Ex: Human Revolution (i Mankind Divided), na którym ewidentnie się miejscami wzorowano. Skradanie bowiem sprowadza się do kucania. Zabrakło tutaj świetnego systemu ukrywania się za zasłonami i przemieszczania między nimi, kiedy to widok z FPP płynnie przechodził do TPP i pozwalał na lepsze rozeznanie sytuacji. V nie potrafi też tak fantastycznie obezwładniać i eliminować przeciwników jak Adam Jensen z Deus Ex. Pewne wątpliwości budzi też sztuczna inteligencja przeciwników, którzy albo wykrywają nas za szybko albo w ogóle.