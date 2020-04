Tylko nieliczni kupią Xbox One X w pięknej (limitowanej) edycji Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 pozwoli nam zwiedzić Night City – dużą, futurystyczną, złożoną z 6 dystryktów (City Center, Watson, Westbrook, Heywood, Pacifica, Santo Domingo) metropolię liczącą 5 milionów mieszkańców. Usytuowane jest w stanie Kalifornia, pomiędzy Los Angeles a San Francisco. I to właśnie to miasto posłużyło jako inspiracja do stworzenia limitowej edycji konsoli Xbox One X, która do sprzedaży trafi 17 września tego roku — po informacji o opóźnieniu premiery Cyberpunk 2077 (pierwotnie gra miała trafić do sprzedaży w miniony piątek, 16 kwietnia).

Zobacz też: Cyberpunk 2077 opóźniony przez fatalne działanie na obecnej generacji konsol?

Xbox One X w limitowanej edycji Cyberpunk 2077 to przede wszystkim futurystyzcny, cybernetyczny design samej konsoli, która charakteryzuje się między innymi świecącymi w ciemności elementami graficznymi oraz podświetlanymi, laserowo grawerowanymi panelami obudowy, które są inspirowane wzornictwem Night City. Wraz z konsolą, wyposażoną w dysk twardy o pojemności 1TB, w zestawie znajdziecie kontroler bezprzewodowy Xbox w limitowanej edycji Cyberpunk 2077 oraz pełną wersję gry w wersji cyfrowej do pobrania — jej premiera planowana jest na 17 września 2020 r.