Cyberpunk 2077 opóźniony przez fatalne działanie na obecnej generacji konsol?

Cyberpunk 2077: pomiędzy generacjami

W rozmowie padają słowa dotyczące problemów z działaniem, które wyjątkowo dotkliwe mają być na pierwszym wariancie Xboxa One. Stąd też decyzja o przesunięciu premiery, by mieć dodatkowy czas na optymalizację. Ale o ile to wersja z Xbox One ma działać najgorzej, to Cyberpunk 2077 rzekomo w ogóle średnio radzi sobie na konsolach obecnej generacji. Szczerze? Kompletnie mnie to nie dziwi — patrząc na grę od dawna zakładam, ze to produkt który warto będzie poznać na PlayStation 5 i Xbox Series X. Bo zdziwię się dopiero wtedy, kiedy okaże się, że wersja Cyberpunka 2077 na kolejną generację konsol nie powstanie.

Jestem niezwykle ciekawy jak ta historia się zakończy — i czy w przyszłości poznamy oficjalnie zakulisowe sprawki CDP. Bo teraz nie jest to w interesie nikogo, ale za kilka lat (kiedy, miejmy nadzieję, gra okaże się sukcesem) można będzie powrócić do tematu i opowiedzieć co nieco na temat procesu produkcji i napotykanych trudności. Sam mocno trzymam kciuki za ekipę harującą nad grą — oby przełożyło się to na światowy sukces! Presja jest ogromna, wymagania kosmiczne, poprzeczka postawiona wyjątkowo wysoko…