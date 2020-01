Cyberpunk 2077 opóźniony. Gra trafi na półki dopiero we wrześniu

Zobacz też: Dlaczego warto czekać na Cyberpunk 2077? Wszystko o nowej polskiej grze

Cóż — chyba nikt specjalnie nie jest zaskoczony, tym bardziej po wczorajszym opóźnieniu Final Fantasy VII Remake, który zamiast w marcu — trafi do sklepów dopiero w kwietniu, kilka dni przed pierwotną datą premiery Cyberpunk 2077. Ogrom projektu CP poraża, a skoro już tyle lat czekaliśmy na przygody w Night City, to jeszcze tych kilka miesięcy nas nie zbawi. Akurat na długie, jesienne, wieczory. Wiosną i tak będzie co grać: szykują się wyśmienite remake’i FF7 i Resident Evil 3, do tego wcześniej jeszcze Half-Life: Alyx, Doom Eternal, kolekcja Yakuzy no i Warcraft III: Reforged. Na nudę raczej narzekać nie będziemy.

