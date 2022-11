Black Week na Allegro rozpoczęło się w poniedziałek 21 listopada, a za jego kulminacyjny punkt można było przyjąć promocje udostępnione w miniony piątek na Black Friday. Nie oznacza to, że na koniec tego festiwalu promocji, czyli dzisiejszego Cyber Monday zabrakło ciekawych okazji zakupowych.

Cyber Monday 2022 na Allegro

Allegro udostępniło nam swoją listę najciekawszych promocji na Cyber Monday, my tradycyjnie wybierzemy z nich pięć własnych propozycji.

Waga łazienkowa Xiaomi

Waga Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 wyposażona jest w Sensor G, który może wykonywać pomiary z dokładnością do 50 g. To również czujnik BIA odczytujący poziom tkanki tłuszczowej ciała oraz wiele innych odczytów określających stan sylwetki. Między innymi:

Masy mięśniowej

Poziomu wody w ciele

Zawartości białka tkanki mięśniowej

Wskaźnika trzewnej tkanki tłuszczowej

Wskaźnika podstawowej przemiany materii

Masy kości

Regularna cena tego urządzenia to 99,99 zł, ale dziś kupicie tę wagę w cenie 69,99 zł.

Dysk SSD PNY

Kolejną naszą propozycją, która dostępna jest dziś na Allegro ze sporą zniżką (-150 zł), jest dysk SSD PNY CS900, z interfejsem SATA III i o pojemności 960 GB. Charakteryzuje się on prędkością zapisu i odczytu na poziomie ponad 500 MB/s oraz małym apetytem na energię - mniejszym aż o 30% od zwykłych dysków HDD. Do tego bezgłośna praca i duża wytrzymałość - 10 000 h testów walidacyjnych.

Dziś dysk ten jest do kupienia za 199,00 zł, po obniżce o 150 zł od ceny regularnej, wynoszącej 349,00 zł.

Telewizor OLED LG

Okres przedświąteczny, to co roku okazja w wielu domach do wymiany telewizora, w tym roku jest potęgowana z jednej strony zmianą standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej na DVB-T2, a z drugiej piłkarskimi mistrzostwami świata, transmitowanymi w jakości 4K.

Doskonałą okazją na kupno nowego telewizora będzie dziś promocja na Allegro na telewizor OLED LG 4K UHD, który to został przeceniony aż o 900 zł - to jedna z dwóch największych obniżek z proponowanych dziś przez nas pozycji. Telewizor ten w ramach Cyber Monday kupicie ze 4 399,00 zł.

iPhone 13 128GB Starlight

Niemal codziennie podczas trwania Black Week, na Allegro dostępny jest któryś z modeli smartfonów od Apple. Nie inaczej jest w Cyber Monday, tym razem do upolowania jest iPhone 13 128GB Starlight, który na stronach producenta do kupienia jest w cenie 4 499,00 zł.

Dziś możecie go kupić na Allegro za 3 699,00 zł, a więc aż o 800 zł taniej - to rzadka okazja na taką obniżkę urządzeń od Apple, zwłaszcza w tym roku.

Odkurzacz pionowy Roborock

Na koniec zostawiliśmy dla Was równie dużą obniżkę ceny, co w przypadku telewizora. Za 900 zł taniej dostępny jest dziś do kupienia odkurzacz Roborock. Do niewątpliwych zalet odkurzacza Roborock Dyad należy usuwania zarówno suchego jak i mokrego brudu z mocą ssącą 13 000 Pa oraz samoczyszczące się szczotki. Dzięki czemu po sprzątaniu wystarczy opróżnić zanieczyszczenia z osobnego zbiornika na brudy.

Odkurzacz wyposażony jest w zbiornik na czystą wodę – 850 ml i zbiornik na brudną wodę – 620 ml, a długość pracy na jednym ładowaniu to 35 minut, co pozwala na dokładne wysprzątanie powierzchni 280 m2. Urządzenie to kupicie dzisiaj za 799,00 zł, czyli o 900 zł taniej niż jego regularna cena.

Pozostałe promocje przygotowane przez Allegro na Cyber Monday, znajdziecie na dedykowanej stronie pod tym adresem.

