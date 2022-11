Czwartkowe promocje w Black Week na Allegro. Jakie produkty można dziś upolować taniej?

Black Week trwa w najlepsze! W ramach akcji promocyjnej każdego dnia do katalogu przecen trafiają kolejne produkty. I podobnie jak w poprzednich dniach, krótkie przypomnienie — że abonenci Allegro Smart! mogą korzystać z darmowych dostaw oraz bezpłatnych zwrotów. Te obowiązują - w zależności od wartości zamówienia - zarówno w automatach paczkowych, punktach odbioru jak i dla przesyłek kurierskich. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji korzystać z Allegro Smart! - możecie sięgnąć po promocyjną usługę Smart! na Start. W jej ramach macie 5 darmowych dostaw do wykorzystania przez trzy miesiące. Zaś abonament Allegro Smart! kosztuje 59 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie. Warto też pamiętać o dodatkowej warstwie ochrony - Allegro Care, a także o odroczonych płatnościach Allegro Pay, pozwalających uregulować należności do 30 dni po zakupie, a także rozbić je na raty.

Lista promocji 24 listopada 2022 - Black Week na Allegro

Oto lista najgorętszych promocji, które znajdziecie dzisiaj w oficjalnym sklepie Allegro:

Dysk Twardy SSD 2.5" GOODRAM 256 GB

Pamięci na dane nigdy za wiele. Podobnie zresztą jak kopii zapasowych najważniejszych plików. W dzisiejszej ofercie specjalnej znalazł się szybki dysk SSD CX400 SATA III 2.5″ 256GB gen. 2, oferujący prędkość odczytu do 550 MB/s oraz zapis do 480 MB/s. Pojemność 256 GB pozwoli na przechowywanie tysięcy dokumentów i pamiątek z wakacji. Dysk oferuje interfejs Sata III (6GB/s) kompatybilny wstecznie z dwiema poprzednimi generacjami.

Dysk SSD GOODRAM CX400 G2 256 GB SATA III 2,5" dostępny jest w ramach promocyjnej oferty Black Week za 69,99 zł.

Robot Sprzątający Roborock Q7M02

Roboty sprządające wjechały na salony kilka lat temu — i nic nie wskazuje na to, by miały zostać z nich szybko wykurzone. Wygoda płynąca z ich pomocy jest nieopisana: nie trzeba tracić czasu na odkurzanie, bo roboty wykonują całą pracę za nas, bez dodatkowej pomocy ani uwagi z naszej strony. Roborock Q7M02 to nie tylko odkurzanie, ale także mopowanie — i producent obiecuje zasięg nawet do 240 metrów kwadratowych, co pozwoli zadbać o czystość nawet w w ogromnych pomieszczeniach. Wysoka moc ssania (nawet do 4200 Pa) w połączeniu z pompą elektroniczną oferująca 30 poziomów przepływu wody i stałym naciskiem 300g. można liczyć na najwyższą jakość pomocy ze strony robota. Bez wątpienia pomocne jest także mapowanie 3D i precyzyjne czujniki, a także tworzenie rutyn sprzątania dzięki którym sprzęt idealnie wpasuje się w nasz styl życia.

Robot Sprzątający Roborock Q7M02 dostępny jest w ramach promocyjnej oferty Black Week za 1149 zł.

Słuchawki bezprzewodowe douszne Xiaomi Mi True Earbuds Basic 2S

Słuchawki bez kabla stały się nowym standardem. Wygoda płynąca z tego rozwiązania jest ogromna — trudno zliczyć te wszystkie godziny które spędziliśmy na próbach rozsupłania zaplątanych słuchawek na przestrzeni lat. Xiaomi Mi True Earbuds Basic 2S to podstawowy model producenta, który oferuje solidną jakość w niewygórowanej cenie. Urządzenie posiada zestaw wbudowanych mikrofonów pozwalających na komfortowe prowadzenie rozmów telefonicznych. Etui ładujace 600 mAh pozwoli kilkukrotnie napełnić słuchawki mocą, zaś łączność Bluetooth 5.0 zadba o stabilne połączenia z każdym urządzeniem. Słuchawki oferują także sterowanie dotykowe, za pośrednictwem którego można łatwo odbierać połączenia i kontrolować odtwarzaną muzykę — wisienką na torcie jest wbudowany asystent głosowy.

Słuchawki bezprzewodowe douszne Xiaomi Mi True Earbuds Basic 2S dostępne są w ramach promocyjnej oferty Black Week za 69,99 zł.

TV LG 65" 65UP751C

Długie, jesienne, wieczory dla wielu oznaczają długie posiedzenia przed telewizorem. Dzisiejszy rynek nasycony jest najrozmaitszymi modelami, spośród których można wybierać i przebierać — wszystko jest kwestią ceny. Zapotrzebowania związane z wielkością ekranów rosną z każdą dekadą — i obecnie 65" to już dla wielu jest... salonowy standard. Dzisiaj w ramach Black Week można nabyć 65-calowy telewizor LG działający pod kontrolą ich systemu WebOS oferującego cały szereg najpopularniejszych aplikacji. Rozdzielczość 4K w połączeniu z wysoką jasnością pozwolą cieszyć się wysokiej jakości treściami, a o jeszcze więcej wrażeń zadbają dwa wbudowane głośniki. Telewizor wspiera wszystkie współczesne sygnały (DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2), a ponadto posiada cały szereg popularnych wejść — w tym porty USB i HDMI. Minimalistyczny design z dwoma niepozornymi stopkami pozwoli urządzeniu wtopić się w każde wnętrze.

TV LG 65" 65UP751C dostępny jest w ramach promocyjnej oferty Black Week za 2499 zł.

Wpis powstał przy współpracy z Allegro