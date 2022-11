Black Week na Allegro trwa w najlepsze! Najciekawsze promocje trzeciego dnia

Tegoroczne promocje na Allegro z okazji Black Friday trwają cały tydzień i zakończą się dopiero w najbliższy poniedziałek - nazywany również Cyber Monday. Z tej okazji, jak co roku, zbieramy dla Was najlepsze promocje z danego dnia. Wszystkie promocje na otwarcie Black Week możecie znaleźć pod tym linkiem. W tym wpisie zajmiemy się jednak produktami, które w dobrych cenach kupicie dzisiaj.

Promocje na 23 listopada 2022 - Black Week na Allegro

Wszystkie promocje dostępne drugiego dnia Black Week znajdziecie w tabeli poniżej:

Black Week 2022 na Allegro. Na co szczególnie zwrócić uwagę?

Zanim przejdziemy do najciekawszych produktów, warto przypomnieć kilka kwestii. W trakcie Black Week (i nie tylko) można skorzystać z darmowych dostaw zakupionych produktów dzięki usłudze Allegro Smart!, który to uprawnia nas do nielimitowanych bezpłatnych dostaw do automatów paczkowych, punktów odbioru oraz darmowych przesyłek kurierskich. Koszt tej usługi to 59 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie. W przypadku skorzystania z Allegro Smart! pierwszy raz można skorzystać z promocji Smart! na Start. Pozwala na skorzystanie z usługi darmo na 3 miesiące zawierającej 5 darmowych dostaw - w sam raz na ten gorący okres zakupowy. W przypadku nowej i używanej, możemy skorzystać z dodatkowej ochrony zakupionych produktów w ramach usługi Allegro Care. Z kolej dzięki usłudze Allegro Pay, odroczymy płatność za dokonane zakupy nawet na 30 dni. A jeśli już jesteśmy przy elektronice, co ciekawego można kupić w ramach Black Week?

iPhone 12

Bez wątpienia najciekawszym przedmiotem z dzisiejszego zestawienia jest iPhone 12 w wersji 64 G w kolorze czarnym, który kupicie za 3899 zł. Co prawda jest to model z 2020 r., ale także i dziś spisze się doskonale - w szczególności jeśli chcecie wejść do ekosystemu Apple z dobry telefonem działającym na najnowszym oprogramowaniu iOS 16 oferującym wiele ciekawych rozwiązań personalizacyjnych. Sam iPhone 12 wyróżnia się 6,1-calowym ekranem rozdzielczości 2340x1080 (SUPER RETINA XDR ze wsparciem dla HDR). W środku znajdujemy układ autorski układ A14 Bionic (z wsparciem dla sieci 5G) . Za zdjęcia odpowiada system dwóch aparatów 12 Mpix (z obiektywem ultraszeroko­kątnym i szeroko­kątnym). Z przodu natomiast znalazło się miejsce na wcięcie, kamerkę TrueDepth oraz technologię rozpoznawania twarzy Face ID.

iRobot Roomba i3+

Jeden z popularnych modeli robota sprzątającego w ofercie jednego z najpopularniejszych producentów tego typu urządzeń. Dzięki inteligentnej nawigacji, stacji ładująco-czyszczącej Clean Base, personalizowanym sugestiom sprzątania i nowoczesnemu designowi, robot odkurzający Roomba i3+ dopasuje się do wymagań każdego użytkownika. Urządzenie sprząta wszystkie rodzaje podłóg w sposób usystematyzowany, poruszając się wzdłuż równoległych linii, aby efektywnie nawigować w układzie wielu pomieszczeń. Jeżeli w trakcie cyklu pracy robotowi zabraknie energii, wróci do stacji, naładuje akumulator i następnie dokończy proces sprzątania. Dzięki zastosowanemu filtrowi zatrzymuje 99% cząsteczek pyłków, pleśni, roztoczy oraz alergenów kotów i psów.

LG 55" 55UP751C

55-calowy telewizor LG z ekranem LED o rozdzielczości Ultra HD/4K (3840 x 2160 pikseli) działający pod kontrolą systemu operacyjnego WebOS. Charakteryzuje się m.in. wsparciem technologii 4K Upscaler, HDR10 Pro, HDR Active oraz dostępem do szeregu aplikacji multimedialnych, w tym do najpopularniejszych usług VOD i muzycznych na świecie. Telewizor jest również kompatybilny z Apple AirPlay 2 - to funkcja szybkiego strumieniowania treści z iPhone'a, iPada czy komputera Mac. Jest też coś dla graczy - dzięki funkcji Game Optimizer można dokonać zmiany ustawień podczas gry i dopasować obraz do konkretnego typu gry: FPS, RPG i RTS.

LEGO City Police Station

Składający się z 668 elementów Posterunek policji co prawda przeznaczony jest dla dzieci od 6. roku życia, ale znajdzie też uznanie nieco starszych fanów LEGO. A co znajdziemy w środku do złożenia? To trzypoziomowy posterunek, auto patrolowe, śmigłowiec, śmieciarkę, figurkę psa i 5 minifigurek. To także część kolekcji City pozwalającej na stworzenie tętniącego życiem miasta w całości zbudowanego z klocków LEGO.

Everdell

Jest też coś dla fanów klasycznych gier planszowych. Everdell to dynamiczna gra oparta o mechanikę przydzielania pracowników. Uwodzi przepięknym wykonaniem i oferuje wiele dróg do zwycięstwa, dzięki czemu jej odkrywanie jest prawdziwą przyjemnością. Jak zapewniają twórcy - gra zmienia się z każdą rozgrywką. Do pojedynczej partii wykorzystywana jest tylko niewielka część komponentów, a zmienne układy na planszy gwarantują stopniowe odkrywanie różnorodnych strategii.

To oczywiście tylko wybrane promocje z dzisiejszego dnia, więcej przecenionych produktów znajdziecie na dedykowanej stronie Black Week 2022 na Allegro. Warto pamiętać o jednym - każdego dnia na stronie pojawiają się oferty oznaczone “App Only” - oznacza to, że z promocji skorzystać będą mogli wyłącznie aplikacji mobilnej Allegro dostępnej na urządzeniach z Androidem i iOS.

Artykuł powstał we współpracy z platformą sprzedażową Allegro