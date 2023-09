CS2 za darmo, dla wszystkich. Counter-Strike 2 już dostępny!

Pierwsze konkretne informacje o tym, że Valve pracuje nad Counter-Strike 2 pojawiły się w marcu tego roku, gdy wzmianki o nowym CS'sie pojawiły się sterownikach do kart NVIDIA. Kilka tygodniu później wszystko było jasne. Gdy Epic Games opowiadało na targach GDC 2023 o swoich planach na przyszłość, Valve rzuciło hasło - Counter-Strike 2 oficjlanie! Całkowicie nowa gra, która zastąpi jedną z najbardziej lubianych sieciowych strzelanek obiecuje zachować to co najlepsze w obecnej grze i wzbogacić ją nie tylko o lepszą grafikę ale również większe możliwości. Counter-Strike 2 udostępniony został w tym samym dniu, choć tylko dla wybranych graczy CS:GO. Przez ostatnie miesiące trwania testów, Valve wprowadzało szereg usprawnień i nowości, które miały sprawić, że rozgrywka w CS2 jest znacznie przyjemniejsza, z jednoczesnym zachowaniem ducha oryginału. W czasie testów wprowadzono m.in. nowe menu wyposażenia i przeprojektowane menu zakupów, nowe mapy, nowe klasyfikacje i wiele innych.

Teraz, kilka miesięcy po oficjalnych zapowiedziach, CS2 staje się rzeczywistością i bez większych zapowiedzi i fajerwerków zostaje udostępniony wszystkim graczom!

Counter-Strike 2 dla wszystkich. I to za darmo!

Prócz klasycznej rozgrywki skupionej na wykonaniu celu, którą Counter-Strike zapoczątkował w 1999 r., Counter-Strike 2 zawiera:

zupełnie nowe klasyfikacje CS wraz ze zaktualizowanym trybem Premier

rankingi globalne i regionalne

zaktualizowane i przerobione mapy

przełomowe, dynamiczne granaty dymne

rozgrywkę niezależną od częstotliwości aktualizacji serwera

zaprojektowane na nowo efekty graficzne oraz dźwięk

przeniesienie wszystkich przedmiotów z CS:GO do CS2

Nie da się ukryć, że Counter-Strike 2 to tchnięcie nowego życia w stare i ograne już standardy, do których gracze CS'a zdążyli się już przyzwyczaić. Wyjadacze i najbardziej zaangażowani fani będą musieli przyzwyczaić się do zmian i nowego silnika, ci nowi odkryją wszystko w swoim czasie - i nie będą się martwili o to, że wchodzą do świata, który na dobrą sprawę nie zmienił się od dnia premiery. I to wszystko za darmo. Counter-Strike 2 jest darmowym ulepszeniem do CS:GO i stanowi największy skok technologiczny w historii serii. Stworzony na silniku Source 2 Counter-Strike 2 został odnowiony o realistyczne renderowanie oparte na fizyce, najnowocześniejsze funkcje sieciowe i ulepszone narzędzia w Warsztacie Społeczności.

Chcecie coś więcej? Wybierzcie wersję Prime. Gracze Counter-Strike: Global Offensive oraz Counter-Strike 2 ze statusem Prime będą dobierani z innymi graczami z tym statusem oraz będą mogli otrzymać zestawy pamiątkowe, losowe przedmioty i skrzynie z bronią przyznawane wyłącznie posiadaczom statusu Prime. Ten pakiet przyznaje status konta Prime w Counter-Strike: Global Offensive i Counter-Strike 2. Za ulepszenie do statusu Prime trzeba zapłacić 61,95 zł.

Zdążyliście już zagrać? Jeśli nie, szybko kończcie swoje obowiązki, wracajcie do domu i sprawdźcie, co przygotowało Valve. Nocna premiera z pewnością zaskoczyła Europejczyków. Amerykanie mieli więcej czasu, by zagrać w nową wersję Counter-Strike.