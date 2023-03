Counter-Strike 2 dostępny od dzisiaj, dla wybrańców

Valve wybrało bardzo specyficzny moment na zapowiedź Counter-Strike 2. W tej chwili właśnie trwa konferencja Epic Games podczas targów GDC 2023, które odpowiada za konkurencyjną grę - Fortnite. Nie zmienia to jednak faktu, że to Counter-Strike 2 będzie dzisiejszym newsem dnia. Całkowicie nowa gra, która zastąpi jedną z najbardziej lubianych sieciowych strzelanek obiecuje zachować to co najlepsze w obecnej grze i wzbogacić ją nie tylko o lepszą grafikę ale również większe możliwości. Wszystkie nowe funkcje gry zostaną ujawnione podczas oficjalnej premiery tego lata, ale droga do Counter-Strike 2 rozpoczyna się dzisiaj w formie ograniczonych testów dla wybranych graczy CS:GO. Algorytm nie jest znany, ale można oczekiwać, że propozycję testowania Counter-Strike 2 uzyskają Ci, którzy spędzając najwięcej czasu w CS:GO.

Nowy silnik graficzny Source 2 daje spore możliwości. Całkowicie zmieni się między innymi użycie granatów dymnych, które tworzą teraz obiekty wolumetryczne, współdziałające ze środowiskiem i reagujące na oświetlenie, ostrzał i eksplozje. Od teraz dym będzie wydostawał się przez otwarte drzwi i wybite okna, unosił się w górę i opadał po schodach, a także rozchodził się w długich korytarzach i mieszał z dymem pochodzącym z innego źródła. W silniku Counter-Strike 2 cząsteczki dymu współdziałają z ujednoliconym systemem oświetlenia, co skutkuje bardziej realistycznym światłem i barwami. Możecie to zobaczyć w poniższej zapowiedzi.

Kolejną dużą zmianą będzie odejście tego jak aktualizowane są dane na mapie. Częstotliwość aktualizacji serwera (tzw. tick rate) nie ma już znaczenia podczas poruszania się, strzelania ani rzucania granatami. Do tej pory serwer sprawdzał stan świata gry w odrębnych odstępach czasowych, czyli „tyknięciach” zegara serwera. Aktualizacje zajmujące mniej niż jedno takie tyknięcie są sercem Counter-Strike 2 i dzięki tej architekturze serwery znają dokładny moment rozpoczęcia ruchu, wystrzału z broni czy też rzutu granatem. Dzięki temu, niezależnie od częstotliwości aktualizacji, wasze poruszanie się i strzelanie będzie równie płynne, a wasze granaty będą zawsze lądować w ten sam sposób.

Nowe i poprawione mapy

Valve nie zamierza robić rewolucji na siłę, część map znanych z CS:GO będzie dostępna również w Counter-Strike 2, choć zostanie nieco ulepszona i poprawiona, aby wyglądać lepiej. Inne zostaną mocniej przebudowane aby umożliwić lepsze wykorzystanie nowego silnika Source 2, a ponadto pojawią się całkiem nowe lokalizacje. Początkowo w okresie testowym dostępna będzie tylko jedna mapa, znana również z CS:GO - Dust II. Kolejne pojawią się wraz z następnymi aktualizacjami, a na premierę w gry w czasie wakacji wybór będzie znacznie większy. Pojawi się też nowe narzędzie do budowania map, które umożliwi tworzenie ich przez fanów gry.

Dobra wiadomość jest też taka, że wszystkie przedmioty z CS:GO można przenieść do CS2. Każdy z nich będzie prezentował się atrakcyjniej dzięki oświetleniu i materiałom silnika Source 2. Wszystkie standardowe bronie otrzymały ulepszone modele w wysokiej rozdzielczości, na czym skorzystają niektóre wykończenia broni. Valve zaktualizowało wszystkie efekty wizualne w Counter-Strike 2. Dzięki oświetleniu i systemom cząsteczkowym na silniku Source 2 powstał zupełnie nowy wygląd i zachowanie wody, eksplozji, ognia, dymu, płomieni wylotowych, smug pocisków, efektów trafień i nie tylko. Trafienia pocisków są łatwo widoczne z oddali, a rozbryzgi krwi z ran po trafieniach rozchodzące się w danym kierunku (które z czasem zanikają) dają więcej użytecznych informacji, gdy przemierzacie świat gry.

Poprawiony został również interfejs, który będzie bardziej nowoczesny, a sama gra zaoferuje również lepszy dźwięk, który ma być lepiej pozycjonowany i bardziej przestrzenny. Counter-Strike 2 to mała rewolucja i wygląda na to, że Valve zrobiło wszystko aby gra została ciepło przyjęta przez graczy. Przekonamy się o tym zapewne już wkrótce, bo dostęp do wersji testowej ma być udzielany już od dzisiaj i nie będzie żadnych ograniczeń w kwestii streamowania rozgrywki.

źródło: CS2