Cities: Skylines II - nowości, zmiany, data premiery

Są takie gry, które nie wymagają trybu online, nie wspinają się na wyżyny fabularnego skomplikowania i nie zmuszają do rywalizacji, a mimo to przyciągają przed ekrany dziesiątki tysięcy graczy, pozwalając na miłe i spokojne spędzanie wolnego czasu. Do takich produkcji należy Cities: Skylines, czyli ekonomicznych city builder, stawiający przed graczem zadanie zaprojektowania, zbudowania i zarządzania metropolią. Już w przyszłym miesiącu zadebiutuje druga odsłona kultowego symulatora miasta, dlatego pora przyjrzeć się nowościom, które zmierzają do gry studia Paradox Interactive.

Cities: Skylines II – mapa i system pogodowy

Pierwsza odsłona Cities: Skylines ma już 8 lat na karku, a mimo to może pochwalić się świetną grywalnością. Choć gra zbierała bardzo dobre noty od graczy i recenzentów, to posiadała kilka mankamentów, wymagających poprawy i aktualizacji. Co więc zmieni się w Cities: Skylines II? Zacznijmy od mapy.

Dwójka ma cechować się przede wszystkim znacznie większą przestrzenią do zabawy. Mapa będzie aż 5 razy większa niż w poprzedniej odsłonie, z powierzchnią na poziomie ok. 160 km2. Ta rozległa przestrzeń zostanie podzielona na kafelki, odblokowywane wraz z progresją, a gracze będą mogli wybierać między jedną z 10 odsłon map i 2 stylów architektonicznych (amerykański i europejski) w wersji podstawowej – dodatkowe skórki dostępne w ramach DLC.

W kwestii map warto zaznaczyć, że będzie ona podatna na zmieniające się pory roku. Przykład? Zimą zwiększa się zużycie energii i prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków na drogach, dlatego trzeba będzie z rozwagą planować rozkład ulic, a także znajdujących się w okolicy służb porządkowych i ratowniczych. A skoro już o planowaniu mowa…

Rozbudowa miast, dzielnice, zmiany w projektowaniu ulic

Cities: Skylines II to symulator miasta, więc u podstaw rozgrywki leży projektowanie metropolii z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Planowanie rozkładu dróg ma być łatwiejsze i bardziej intuicyjne dzięki siatce, pozwalającej na budowę nawet kilkunastu ulic jednocześnie. W trakcie budowy miasta gracze będą musieli skupić się na samodzielnym ustawieniu sygnalizacji świetlnej, przemyślanym rozstawieniu rond (w końcu nie trzeba „lepić” ich z kawałków asfaltu) znaków drogowych i oczywiście parkingów, bo w Cities: Skylines II każdy mieszkaniec musi mieć miejsce parkingowe dla swojego auta.

Sama metropolia będzie zaś podzielona na trzy strefy – przemysłową, komercyjną i mieszkalną. W przypadku tej ostatnie otrzymamy dostęp do kilku różnych budynków – od domków rodzinnych, po niskoczynszowe mieszkania w centrum miasta, przeznaczone przykładowo dla studentów. W strefach przydatne będzie wyznaczenie dzielnic (tym razem ręcznie, od punktu do punktu), bo to właśnie do konkretnej dzielnicy przypisane będą służby lub jednostki administracji publicznej, konieczne do zachowania harmonii i zorganizowania pośród mieszkańców.

Poruszający się po stworzonym przez gracza mieście bohaterowie, będą aktywnie reagować nie tylko na infrastrukturę, ale także na zmieniające się warunki pogodowe – dla przykładu w słoneczny dzień chętniej będą spędzać czas w okolicznym parku. Mogą poruszać się po metropolii nie tylko za pomocą prywatnego auta, ale także korzystając z usług transportu publicznego. Gra początkowo oferuje podstawy takie jak autobusy miejskie, a wraz z progresem będziemy mogli odblokować transport wodny i lotniczy. To ważne, bo satysfakcja mieszkańców będzie zależeć także od kosztów i charakterystyki komunikacji. Oczekiwania w kwestii wydatków i czasu poświęconego na dojazdy mają zaś zależeć od wieku danej postaci.

Zarobki i system doświadczenia

Całe to budowanie wymarzonego miasta brzmi pięknie, ale skądś przecież trzeba wziąć na to środki. Najprostszą metodą jest oczywiście generowanie ich z podatków, ale w Cities: Skylines II nie będzie to jedyna metoda utrzymania miasta. Ekonomia miast opiera się na 9 specjalizacjach – między innymi rolniczej, leśnej, wydobywczej i przemysłowej – ściśle powiązanych z wybudowanymi przez gracza okręgami przemysłowymi.

Ze sprzedaży towarów wytworzonych przez fabryki, czyli gospodarstwa rolne produktów otrzymywać będziemy pieniądze potrzebne do rozwoju miasta, ale w tej kwestii bardzo ważny będzie także system kamieni milowych. W grze znajdzie się ich aż 20, a odblokowanie kolejnych poziomów poprzez zdobywanie doświadczenia pozwoli na osiąganie kolejnych poziomów zabudowy – od niewielkiego miasteczka do gigantycznej metropolii – i zasili portfel gracza pewną sumą gotówki.

Z kamieniami milowymi bezpośrednio powiązane są także punkty rozwoju, które sprawiają, że nasze miasto rozwija się w trakcie rozgrywki niczym żywa postać z gier RPG. Placówki publiczne – przykładowo szkoły lub elektrownie – będą posiadały swoje własne drzewka rozwojowe, a wybór danej ścieżki zapewni konkretne profity – warto więc będzie dobrze przemyśleć swoje decyzje i dostosować je do obecnych zapotrzebowań mieszkańców.

Cities: Skylines II – data premiery

Od rozmachu i liczby nowości w Cities: Skylines II może rozboleć głowa, ale to właśnie dzięki tej rozbudowanej mechanice gra zyskała tak duże uznanie graczy. Dwójka ma szansę podnieść porzeczkę jeszcze wyżej, a o tym czy tak faktycznie się stanie, przekonamy się już 24 października. Gra będzie dostępna na PC, Xbox Series X/S oraz PS5. Dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass mam dobrą wiadomość – Cities: Skylines II bez dodatkowych opłat już w dniu premiery.