Criminal Code – serial Netflix inspirowany prawdziwymi przestępstwami na pierwszym zwiastunie

Jeśli lubicie produkcje w stylu Narcos i La casa de papel to mamy dla Was ciekawą propozycję na jesienne wieczory. Criminal Code zapowiada się na serial pełen akcji, strzelanin i policyjnych pościgów.

Podążając śladami DNA

Z Netfliksem nie zawsze mi po drodze, ale jeśli miałbym wybrać coś, co czerwonej platformie zazwyczaj wychodzi, to postawiłbym na seriale kryminalne – zwłaszcza te, których akcja rozgrywa się w Ameryce Południowej. Wiele wskazuje na to, że Criminal Code dołączy do grona tych perełek. Serial w reżyserii Heitora Dhali opowiada historię funkcjonariuszy policji federalnej, zmagających się ze zorganizowaną przestępczością. Podążając śladami DNA spróbują rozbić jedną z największych grup, napadających na banki.

Serial inspirowany jest prawdziwymi przestępstwami, a w obsadzie znalazły się takie nazwiska jak Rômulo Braga, Maeve Jinkings i Thomás Aquino. Criminal Code zadebiutuje na Netflix już 14 listopada.

Stock image from Depositphotos