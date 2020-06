Jasne jest, że nie każdy będzie odbiorcą tego rodzaju produkcji. „Creepshow”, podobnie jak filmowy oryginał z lat 80., bazuje na specyficznym humorze, więc niektórzy z widzów mogą na wydarzenia na ekranie patrzeć z politowaniem. Żadną tajemnicą nie jest, że nie należy ich traktować zbyt poważnie. Delikatne przymrużenie oka jednak wystarczy, by te krótkie odcinki mogły być dawką sporej frajdy. Czasami gołym okiem widać, że budżet na efekty specjalne nie był nieograniczony, aczkolwiek może to być mylące, ponieważ nie do końca wiadomo, czy taki był zamiar twórców, czy mogło zabraknąć funduszy na realizację wizji reżysera. Bardziej prawdopodobne jest to pierwsze, ale kto wie…

„Creepshow” jak „Strefa mroku” i „Niesamowite historie”

Takie produkcje powstają dziś dla konkretnej grupy widzów

W ostatnich miesiącach debiutowały także inne klasyczne tytuły – „Strefa mroku” i „Niesamowite historie„. Te pierwsze powracają nawet z nowymi odcinkami już niedługo za sprawą stacji CBS. Choć pierwszy sezon nie był przyjęty nazbyt entuzjastycznie, tak ja nie podchodzę do nowych odcinków aż tak krytycznie. Rzeczywiście nie wywołują takiego efektu, jak poprzednie edycje serialu, ale czy w ogóle jest dziś zszokowanie widza w podobny sposób jak kiedyś? O to rozbija cały projekt, bo oczekując czegoś w stylu produkcji sprzed lat, nie powinniśmy chyba mieć nadziei, że będzie na widzów oddziaływać równie mocno, w ten sam sposób? Uważam, że „Creepshow”, podobnie jak wspomniane wcześniej dwa tytuły, nie powstają dziś dla masowego odbiorcy, lecz dla grupy widzów, którzy lubują się w tego rodzaju cringe’u (coś pozytywnie żenującego) i takie zakręcone historie ich po prostu kręcą.