Telewizyjna legenda wróciła. Uwielbiam ten klimat „Strefy mroku”, ale…

Sporą w tym zasługę mają aktorzy, którzy pojawiają się w nowych odcinkach. W obsadzie każdego odcinka pojawia się co najmniej dwójka, a zazwyczaj kilkoro znanych i cenionych aktorów. Nie są to role, w których mają szansę wykazać się swoimi umiejętnościami w największym stopniu, ale w kilku przypadkach biorą na swoje barki ciężar całego odcinka i to ich występ decyduje o tym, że mamy ochotę obejrzeć epizod do końca.

Emisje w CANAL+Seriale i obecność w ofercie online nc+go TV dla abonentów platformy CANAL+ to zbyt mało, by można było powiedzieć o powszechnej dostępności „Strefy mroku” w Polsce, dlatego liczę, że któregoś dnia całość pojawi się w ofercie jednej z usług VOD. Jeśli lubicie zakręcone historie ocierające się o kategorie sci-fi, thrillera i horroru z odrobiną klimatu produkcji o wydarzeniach paranormalnych, to możecie dopisać „Strefę mroku” do swojej listy „do obejrzenia”.