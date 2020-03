„Amazing Stories”, czyli niesamowite historie od Apple

Do dziś pamiętam konferencję poświęconą… usługom Apple. Było to nietypowe wydarzenie technologicznego giganta, bo usługi były zazwyczaj zaledwie uzupełnieniem oferty i dodatkiem do sprzedawanych urządzeń przez firmę. Teraz to się zmienia, bo Apple liczy, że powiedzie mu się także na rynkach streamingowym, informacyjnym, growym i filmowym. Ten ostatni to nadal jedna wielka zagadka, bo wiele z zapowiedzianych projektów nie widziało światła dziennego, a te, które się już ukazały/ukazują nie są pełnym wyznacznikiem tego, na jakim poziomie jest Apple.

Kadrowe roszady i odejścia niektórych pracowników mogą sugerować, że odbiór niektórych seriali rozmijał się z oczekiwaniami włodarzy platformy. Flagowy „The Morning Show” przypadł mi do gustu, za to chyba największym rozczarowaniem okazał się „For All Mankind”, który znużył mnie po kilku odcinkach, a zapowiadał się jako niezwykle ciekawa opowieść w alternatywnej rzeczywistości, gdzie wyścig kosmiczny nadal trwa (Paweł pisał jednak że warto dać mu szansę).