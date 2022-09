Jesteś skazany na pracę z domu, bo firma jest z innego miasta? Zrób jak ja

Nienawidzę pracować z domu. Praca z miejsca, które ma Ci się kojarzyć w całości z odpoczynkiem to według mnie coś, co mogę robić ewentualnie raz na jakiś czas. Kiedyś pracowałem głównie ze "swojego miejsca na ziemi", potem mi się zupełnie to znudziło w trakcie pandemii gdzie nie było opcji wyjść nawet do przestrzeni coworkingowej lub kawiarni. COVID trochę pozmieniał, szczególnie w IT i wiele przedsiębiorstw otworzyło się na zupełnie zdalną pracę i ludzie mogą tu przebierać w ofertach.

Zalety? Możliwość pracy za zagraniczną stawkę w przypadku programistów, jeżeli uda Ci się załapać do podmiotu działającego na terenie innego niż Polska kraju - to świetnie. W sumie, możesz sobie wtedy nawet wynająć własne biuro i siedzieć w nim jak car. Są ludzie, którzy nie lubią siedzieć sami, lubią raz na jakiś czas do kogoś się odezwać, zwyczajnie dobrze się bawić - przy okazji pracując i w tym kontekście konieczny im jest kontakt z ludźmi. Oszalałbym, gdybym nie mógł się do kogoś odezwać "ale tak na żywo" przez bite osiem godzin.

Niewątpliwą zaletą coworkingu jest możliwość pracy wśród ludzi o podobnych priorytetach i celach zawodowych co jest czynnikiem motywującym do pracy, a co za tym idzie - lepsze wyniki zawodowe. Dla mnie praca w przestrzeni coworkingowej to na pewno okazja do zawarcia nowych znajomości zarówno prywatnych jaki i biznesowych, co jest ważne szczególnie na początku drogi zawodowej.

Katarzyna Mazur, Podkarpacka Przestrzeń Kreatywna KWADRAT

Co prawda nie mam takiego problemu, ale mogę go mieć. Jako że nudziłem się w ostatnim czasie dosyć mocno, postanowiłem sprawdzić, co dzieje się w lokalnej przestrzeni coworkingowej w Rzeszowie (KWADRAT). Był taki czas, że wraz ze znajomymi organizowaliśmy tutaj eventy branżowe, w sumie dawno mnie tam nie było. Zmieniło się biuro, w sumie wszystko się zmieniło. Dobre kilka lat - szmat czasu.

Najlepszy przyjaciel człowieka pracującego. On nie pyta. On rozumie.

Właściwie, to coworking może uratować Ci zdrowie

Napisałem kiedyś o tym, że praca zdalna nie jest dla mnie i utrzymuję to cały czas. Praca zdalna to po prostu coś, co się nie sprawdza w każdym przypadku i jeżeli mógłbym tego uniknąć - nigdy nie pracowałbym z domu. Uwierzcie mi, że gdy "przegiąłem" w kontekście pracy zdalnej: przyszedł taki moment, że zwyczajnie nie dawałem sobie z tym rady. Jedyne, co mogłem robić to tępo patrzeć się w białą ścianę między wykonywaniem obowiązków służbowych. Gdy musiałem w trakcie ostrej fazy pandemii pogodzić się z "czasowym" ograniczeniem mojej wolności - po prostu zwątpiłem i bardzo źle to znosiłem.

Istotne jest zachowanie work-life balance. Pracując z domu na pewno ciężej jest oddzielić przestrzeń prywatną od zawodowej, co jest szczególnie ważne dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność, chcących mieć stałą kontrolę nad własnym biznesem. Coworking pozwala zostawić ‘’pracę w pracy’’, wyjść z biura po ustalonej liczbie godzin, wyłączyć laptopa i wrócić do domu

Wiecie, w przestrzeniach coworkingowych niekoniecznie jest też tak, że jest gwar ogromny jak w software house'ie. Ludzie zazwyczaj szanują pracę swoją oraz czyjąś i... czyjeś prawo do tego, że potrzebuje się aktualnie skupić. W dobrych coworkach, gdzie poza boksami w open space'ach są przestrzenie do tego, aby się zresetować - możesz liczyć nawet na kącik do grania w gry, na dostęp do dodatkowych zajęć i benefity w cenie "wynajmu biurka". Ceny? Od 500 złotych w miastach wojewódzkich w górę. Mniejsze miasta - mniejsze ceny. Choć tutaj widzę, że inflacja zaczyna brzydko sobie poczynać również i tutaj... Dodatkowo, ekspres do kawy, zazwyczaj bardzo fajna atmosfera (miejsca o słabej atmosferze są szybko weryfikowane, a osoby psujące atmosferę - uwierzcie: też).

Spotkałem się nawet z tym, że niektóre firmy - widząc pewne potrzeby o swoich pracowników działających zdalnie: dofinansowują im miejsca w coworkingach. Jeden z ciekawszych pozapłacowych benefitów, o którym - zapewne już tylko "jeszcze" - moja rozmówczyni z KWADRAT-u nie słyszała.

A zatem - pamiętajcie. Nie jesteście skazani na pracę w domu. Może być tak, że jeżeli nie czujecie się dobrze w trakcie wykonywania obowiązków zdalnie, nie możecie się skupić czy na pracy, czy to na odpoczynku w swoim własnym domu - zmieńcie to. Dbajcie o siebie, bo każdy z nas jest inny.