Coraz więcej seriali, a ja oglądam coraz mniej. Klęska urodzaju w czasach dobrobytu

To była spora nauczka dla każdego z serwisów i Netflix niedługo później wystartował z wielką pompą w Polsce przygotowując wszystko dla polskich widzów. Amazonowi zajęło to znacznie dłużej i choć polski interfejs, napisy i ścieżki audio już są, to nie towarzyszyło temu żadne dedykowane wydarzenie. Wraz z obecnymi już u nas Iplą, Playerem, CANAL+ i HBO GO, tworzy to dość silne zestawienie, a przecież w międzyczasie przewinął się także Showmax.

Widzieliście ostatni hicior Netfliksa? Jest najpopularniejszy na całym świecie

Ale to nie liczba samych usług ma tu znaczenie, a mnogość treści, które oferują, ponieważ każda z platform serwuje nam obecnie ogrom nowych tytułów. Za Netfliksem nie sposób nadążyć, ponieważ produkuje swoje seriale, dokumenty i filmy już chyba w każdym zakątku świata, HBO GO też się w tym temacie rozkręca i jednocześnie nabywa na licencji mnóstwo emitowanych poza granicami Polski seriali oraz filmów, a Amazon Prime Video regularnie, choć wolniej niż inni powiększa katalog o własne produkcje, a przecież oferta rozrasta się też dzięki kupowanym treściom.

Różne daty premier, różne platformy VOD

Oprócz natłoku nowości, kluczowe są też kwestie praw do dystrybucji, ponieważ droga konkretnych tytułów nie jest utorowana w kierunku konkretnych serwisów i zdarzało się, że nawet oryginalny dokument HBO wylądował w Polsce na Netfliksie. To sprawia, że śledzenie informacji u źródeł nie ma przełożenia na polski rynek, gdyż oryginalne seriale Hulu nie zawsze wędrują do HBO GO (choć często) – rolę odgrywa bowiem nie tylko dystrybutor, ale także producent, który sprzedaje prawa do danego serialu czy filmu. Planowanie seansu konkretnej nowości może więc być dość uciążliwe, ponieważ po ogłoszeniu debiutu za wielką wodą nie wiemy, czy, kiedy i gdzie pojawi się w Polsce. Nie wszystkie takie nowości są też mocno propagowane, a przegapienie danego serialu lub filmu w zestawieniu kilkudziesięciu czy kilkuset nowych produkcji to żadne wyzwanie.