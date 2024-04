Takie promocje są tylko raz w roku. Komputery, telefony, zegarki w niższych cenach

Sklep internetowy huawei.pl kilka tygodni temu świętował swoje 5. urodziny, co łączyło się także z uruchomieniem specjalnej promocji, która zachęci fanów marki i potencjalnych nowych klientów do zainteresowania się ofertą chińskiego producenta. W marcu Huawei świętował pierwsze dni wiosny akcją promocyjną, w której wzięły udział również partnerskie sieci handlowe. Teraz wiosenna promocja zawitała i do sklepu internetowego huawei.pl, który oprócz niższych cen ma również dla kupujących dodatkowe niespodzianki.

Wiosenne promocje Huawei. Co ciekawego kupicie w niższej cenie?

Komputery, smartfony, zegarki, słuchawki. Huawei na wiosnę przygotował szereg atrakcji dla swoich klientów. Oprócz niższych cen, są też prezenty. Przykładowo, do wybranych laptopów sklep dorzuca trzeci rok gwarancji w prezencie lub pakiet Microsoft 365 Family na 12 miesięcy.

Poniżej znajdziecie tabelę z produktami objętymi promocją oraz prezentami, które można otrzymać przy zakupie.

Produkt Cena detaliczna Cena promocyjna Prezent Dodatkowe produkty w promocji Huawei MateBook D 16 2024

Intel Core i5-12450H / 8GB / 512GB 3299 zł 2799 zł Przedłużona gwarancja

Microsoft 365 Family (12 mies.) Mysz Huawei CD 23 za 49 zł,

plecak Huawei CD 66 za 99 zł Huawei MateBook X Pro 2022

Intel Core i7 / 16GB / 512GB 8499 zł 5799 zł Etui

Microsoft 365 Family (12 mies.) Mysz Huawei CD 23 za 49 zł,

plecak Huawei CD 66 za 99 zł Huawei MatePad Pro 13.2" WiFi

12GB/256GB 4499 zł 4199 zł Ochrona ekranu (12 mies.),

etui, klawiatura, rysik Huawei FreeBuds SE 2 za 139 zł Huawei P60 Pro

8GB/256GB - Czarny/Perłowy 5499 zł 4349 zł Huawei FreeBuds SE 2 za 139 zł Huawei Watch GT 4 41 mm Classic

Color Edition 1289 zł 1199 zł Pasek HUAWEI EasyFit 2 Miętowy Huawei Watch GT 4 46 mm Classic

Color Edition 1189 zł 1099 zł Pasek HUAWEI EasyFit 2 Czarny Huawei Watch 4 Active 1899 zł 1699 zł Dodatkowy pasek za 69 zł

Waga Huawei Scale 3 za 99 zł Huawei Watch GT 3 Active 849 zł 699 zł Pasek HUAWEI EasyFit 2 Fioletowy Waga Huawei Scale 3 za 99 zł

Huawei FreeBuds SE 2 za 139 zł Huawei Watch 4 Pro Blue Edition 2489 zł 2199 zł Pasek HUAWEI EasyFit 2 Granatowy Huawei FreeClip 899 zł 799 zł Wsparcie na wypadek zgubienia Huawei Band 8 za 149 zł Huawei FreeBuds Pro 3 899 zł 799 zł Huawei Band 8 za 149 zł Huawei Band 8 249 zł 199 zł Huawei FreeBuds SE 2 za 139 zł

Promocja trwa od 2 kwietnia do 12 maja 2024 roku lub do wyczerpania zapasów. Wszystkie podane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi. Wszystkie wymienione wyżej produkty dostępne są w oficjalnym sklepie Huawei.