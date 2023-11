To tu toczyło się kiedyś towarzyskie życie w internecie. Koniec po 14 latach

Dawno temu, przed TikTokiem i Discordem, młodzi ludzie godzinami przesiadywali na Omegle, rozmawiając z kompletnie przypadkowymi osobami z drugiego końca świata, nierzadko nawiązując znajomości na całe życie. Jednak każde narzędzie z dobrą intencją można ostatecznie przekuć w źródło problemów i tak niestety stało się z jednym najpopularniejszych serwisów do internetowych wideorozmów. Omegle nie wytrzymało toksycznej społeczności i po 14 latach schodzi ze sceny.

Gwóźdź do trumny wbity przez użytkowników

Sam nigdy do końca nie rozumiałem fenomenu łączenia się z przypadkowymi internautami i dyskutowania o życiu, ale nie będę ukrywał, że z Omegle zdarzało mi się skorzystać z ciekawości. Znam też osoby, dla których było to główne narzędzie do walki z samotnością i odrzuceniem, bo przez internet łatwiej nawiązywało im się znajomości. Niestety te pozytywne aspekty Omegle zaczęły szybko rozmywać się w obliczu całej masy trolli i – chyba śmiało mogę użyć tego słowa – zboczeńców, wykorzystujących wideorozmowy do obnażania się, bezpodstawnego hejtowania czy wręcz znęcania się nad swoimi rozmówcami.

Źródło: Omegle

To właśnie z tego powodu na Omegle spłynęła fala krytyki, bo najcześciej korzystali z niego młodsi użytkownicy, a przecież platforma miała ludzi łączyć, a nie prowadzić do ich zgorszenia. Leif K-Brooks – założyciel Omegle – przez lata odpierał ataki tłumacząc, że nie można winić serwisu za toksycznych użytkowników, ale ostatecznie „stres i koszty” walki o utrzymanie Omegle wyczerpały pokłady jego cierpliwości. Twórca do samego końca bronił idei, ale przyznał, że platforma może mieć negatywny wpływ, bo niestety przegrał walkę ze szkodliwymi użytkownikami. Wczoraj Omegle zostało oficjalnie zamknięte po 14 latach aktywności.

