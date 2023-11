Korzystasz z Discorda? Platforma wprowadza ważną zmianę, warto o niej wiedzieć

Discord to jedno z narzędzie do komunikacji, które szturmem zdobyło serca użytkowników na całym świecie. To w nim rozkochały się zarówno społeczności. I to najrozmaitsze — od graczy przez artystów, na streamerach kończąc. Nie mówiąc już o tym, że nie brakuje także firm które decydując się na pracę z...

Discord to jedno z narzędzie do komunikacji, które szturmem zdobyło serca użytkowników na całym świecie. To w nim rozkochały się zarówno społeczności. I to najrozmaitsze — od graczy przez artystów, na streamerach kończąc. Nie mówiąc już o tym, że nie brakuje także firm które decydując się na pracę zdalną... korzystają właśnie z Discorda.

Źródło: Depositphotos

Jeżeli również należycie do grona użytkowników korzystających z Discorda, to warto mieć na uwadze, że nadchodzi tam istotna zmiana w kwestii zamieszczania plików. A dokładniej rzecz biorąc: dostępności odnośników do plików.

Nowa polityka linków do plików. Discord planuje zmiany

Jak poinformowali przedstawiciele Discorda w rozmowie z redakcja Bleeping Computer, platforma planuje ogromne zmiany w kwestii odnośników do plików zamieszczanych na ich serwerach. Wielu użytkowników decydowało się przechowywać tam swoje treści, a wygenerowane linki były łatwo dostępne i... po prostu miało to dla nich sens. Linki które były do nich generowane działały tak długo, jak pliki były tam dostępne — dlatego można było się nimi swobodnie dzielić nie tylko z użytkownikami platformy.

Ze względu na chęć podjęcia walki z rozprzestrzenianiem malware, twórcy Discorda planują wprowadzić istotną zmianę. Odnośniki do plików mają się odświeżać co 24 godziny. W praktyce oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle, że dzielenie się "na dłużej" linkami poza platformą stanie się... nieco bardziej kłopotliwe niż miało to miejsce dotychczas.

Nie ma to wpływu na użytkowników Discord, którzy udostępniają treści w kliencie Discord. Wszelkie linki w kliencie będą automatycznie odświeżane. Jeśli użytkownicy używają Discorda do hostowania plików, zalecamy znalezienie bardziej odpowiedniej usługi.

Warto jednak mieć na uwadze, że wszyscy użytkownicy platformy chcący po prostu pobrać pliki nie bardzo odczują jakiekolwiek zmiany. Z poziomu platformy będą tam zawsze dostępne najnowsze, działające, odnośniki.

Użytkownicy są jednak sceptycznie nastawieni do tematu. Czytelnik Bleeping Computer w komentarzu napisał wprost:

Zasadniczo wszystko, co musi zrobić dystrybutor złośliwego oprogramowania, to znaleźć sposób na zautomatyzowanie generowania nowego adresu URL pobierania przez Discord, a następnie wysłanie go do dowolnego miejsca, z którego skrypty dystrybucyjne pobierają najnowszy adres URL. Napisałem również sarkastyczny komentarz na temat możliwości wykorzystania do tego Twittera, ponieważ kosztuje on tylko 1 dolara rocznie (to nie tak, że nie zostało to zrobione wcześniej). Wspomniałem również, że w najgorszym przypadku twórcy złośliwego oprogramowania będą musieli ręcznie klikać na pobieranie w Discordzie za każdym razem, gdy adres URL wygaśnie, aby wygenerować nowy i wkleić go tam, skąd ich skrypty dystrybucyjne pobierają najnowszy adres URL. Ta zmiana jest co najwyżej drobną niedogodnością.

Kiedy Discord wprowadzi zmiany w odnośnikach?

Przedstawiciele platformy nie podają jeszcze dokładnej daty wprowadzenia zmian w linkach na Discord. Mówią jednak, że można spodziewać się ich do końca roku — czyli tak naprawdę w ciągu kilku najbliższych tygodni.