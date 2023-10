Wiemy ile Google płaci Apple za obecność na ich sprzętach. MILIARDY dolarów rocznie

Ile Google płaci Apple za to, by to ich wyszukiwarka była domyślną?

O tym że obecność Google jako domyślnej wyszukiwarki w Safari to kwestia pieniędzy — nie jest żadną tajemnicą. Wiadomo nie od dziś, że umowa obowiązująca między firmami opiewa na kosmicznie wysokie kwoty. Teraz na łamach The Register możemy dowiedzieć się jak wielkie to kwoty — a wszystko to dzięki toczącej się właśnie w sądzie sprawie antymonopolowej.

"Uważamy, że istnieje możliwość, że sądy federalne orzekną przeciwko Google i zmuszą go do rozwiązania umowy wyszukiwania z Apple" - powiedział Bernstein w raporcie opublikowanym przez The Register. "Szacujemy, że ISA jest warta 18-20 miliardów dolarów rocznych płatności od Google do Apple, co stanowi 14-16 procent rocznych zysków operacyjnych Apple". "Co istotne, to Google jest w trakcie procesu, a nie Apple, a Apple może (teoretycznie) współpracować z inną wyszukiwarką, aby była domyślną (i/lub zachować umowę z Google poza Stanami Zjednoczonymi)" - czytamy w raporcie. "Bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że Apple zaoferuje ekran wyboru. Zauważamy, że Apple kontroluje dostęp do swojej zainstalowanej bazy, która generuje około 60 miliardów dolarów przychodów z reklam, a zatem uważamy, że Apple będzie nadal pobierać prowizję (w przedziale 25-30 procent) za zapewnienie dostępu do tych przychodów z reklam w wyszukiwarce.

Jak to się dalej potoczy — zobaczymy. Mimo wszystko trzeba przyznać, że kwota dwudziestu miliardów dolarów rocznie to niewyobrażalnie wielkie pieniądze za coś, mogłoby się wydawać, tak błahego jak... bycie domyślną wyszukiwarką w "niszowej" przeglądarce.