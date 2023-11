Kurnik w 2023 roku – Czy kultowe Literaki jeszcze istnieje?

Jeśli pamiętacie początki polskiego internetu, na pewno nie jest Wam obca strona kurnik.pl. To miejsce, które jeszcze kilkanaście lat temu stanowiło bardzo ważne na mapie rodzimej rozrywki online. Dziś powspominamy trochę tę platformę i sprawdzimy, co oferuje w 2023 roku.

Pamiętacie jeszcze Kurnik.pl? Kiedyś grało tam pół polskiego internetu!

Kurnik.pl został uruchomiony w 2001 roku. Platforma była więc rozwijana w czasach tzw. "dzieci neostrady", kiedy w Polsce popularyzowały się stałe łącza umożliwiające bardziej przystępny dostęp do internetu. Był to dobry moment, żeby uruchomić platformę z prostymi grami w stylu warcabów, brydża, kalamburów czy scrabbli. Kurnik szybko stał się miejscem, do którego wielu internautów zaglądało codziennie. Gry planszowe, słowne lub karciane były dostępne w jednym miejscu i umożliwiały rywalizację z przyjaciółmi lub zupełnie obcymi osobami.

Historia Kurnika

Rozwój platformy kurnik.pl trwał 9 lat – od 2001 do 2009 roku. W 2002 zadebiutowały tam Szkrable, czyli klon popularnej gry Scrabble. Szybko jednak okazało się, że właściciel praw autorskich trzyma rękę na pulsie. Nazwa gry musiała zostać zmieniona i tak narodziły się Literaki, które zapamiętałem jako znak rozpoznawczy Kurnika z tamtych lat. Zmieniono nie tylko nazwę, ale także zasady rozgrywki. Gra dostępna jest w domenie publicznej, a za granicą nosi nazwę Literaxx. W kolejnych latach Kurnik.pl wzbogacił się o nowe gry, był też konkurs na logo, a nawet zbiórka na zakup nowego serwera w 2003 roku. Na swój sposób była to platforma społecznościowa czasów, gdy nie istniał jeszcze Facebook. W 2009 roku autor portalu, Marek Futrega wystawił go... na Allegro. Cena poszybowała w górę aż do 700 milionów złotych, ale był to bardziej trolling internautów niż realne oferty. Sam Futrega obwieścił później, że i tak nie planował sprzedawać serwisu. Chciał tylko sprawdzić, ile może być warty. W tamtym okresie zerwano również umowę reklamową z o2. I wówczas autor portalu zniknął z internetu, a Kurnik przestał się właściwie rozwijać.

Kurnik – Społecznościówka lat zerowych

Kurnik.pl nie był jedynie miejscem umożliwiającym rywalizację online. To także platforma, która wpłynęła na kształtowanie się kultury internetowej w Polsce. Gry na Kurniku stwarzały okazję do zawierania nowych znajomości i nawiązywania kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. To tam wielu z nas po raz pierwszy doświadczyło emocji związanych z rozgrywką online i wspólnym dzieleniem się pasją do planszówek czy karcianek. W interfejs gier był bowiem wpisany czat. Każda gra miała swój własny kanał, gdzie gracze mogli porozmawiać, podyskutować o bieżącej rozgrywce lub czymś zupełnie innym.

Czemu kurnik.pl stracił na popularności?

Choć Kurnik.pl kiedyś był niekwestionowanym liderem wśród serwisów oferujących gry planszowe online w Polsce, niestety, z czasem zaczął tracić na popularności. Napewnio istnieje kilka czynników, które przyczyniły się do tego spadku:

Konkurencja: W miarę jak internet rozwijał się, pojawiło się coraz więcej konkurencyjnych serwisów oferujących podobne gry. Wielu graczy zaczęło eksperymentować z innymi platformami. Brak nowości: Kurnik.pl przez wiele lat nie wprowadzał znaczących zmian ani nowości, co mogło zniechęcić część użytkowników. Zmiany technologiczne: Z biegiem czasu zmieniały się także standardy technologiczne. Kurnik.pl musiałby dostosować się do nowych wymogów, co chyba zupełnie kłóci się z retro minimalizmem, jaki do dziś oferuje ta platforma.

Kurnik wciąż istnieje!

Co ciekawe, mimo spadku popularności, Kurnik.pl nie przestał istnieć. Po wejściu na stronę wciąż można zagrać w takie gry jak kultowe Literaki ;-) (emotikona od zawsze była integralnym elementem nazwy gry), ale także szachy, warcaby, chińczyka, kierki, tysiąca, a nawet kulki lub monopol. Wygląda więc na to, że platforma, która w 2009 roku potrafiła wygenerować 133 miliony odsłon, wciąż jakoś się trzyma. Jestem ciekaw, czy dzisiejszą społeczność Kurnika tworzą użytkownicy pamiętający go z dawnych lat, czy może nowa gwardia, która ceni sobie vibe tamtych lat.

Tak prezentuje się obecnie strona główna serwisu:

Kurnik to nierozerwalna część historii polskiego internetu. Jeśli macie jakieś ciekawe historie związane z Kurnikiem, koniecznie dajcie znać w komentarzach!