Czy na pewno jesteśmy gotowi na AI? Wielkie inwestycje na razie nie przynoszą efektów

Sztuczna inteligencja szturmem weszła do naszego życia… ale czy jesteśmy na to gotowi?

Sztuczna inteligencja, czyli jeszcze jakiś czas temu melodia przyszłości i temat do spekulacji, a dziś… nieodłączna część naszego życia. AI jest coraz większą częścią naszej codzienności, czy nam się to podoba, czy też nie. DALL-E, Midjourney, ChatGPT, Bing AI, Google Bard, zmiany w programach Adobe, Windowsie 11 czy Google Workspace — a to zaledwie mała część wszystkiego, co się dzieje.

Raczej nikt nie spodziewał się tak zaawansowanego rozwoju sztucznej inteligencji i chociaż jest sporo powodów do ekscytacji, to według wielu jest również sporo powodów do obaw. Niemniej jednak, AI odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu — a nowe badania Workday pokazuje, że wcale nie jesteśmy na to gotowi, chociaż większości może wydawać się inaczej. Pomimo ogromnych inwestycji w sztuczną inteligencję, wiele firm nie przygotowało się dostatecznie na przyjęcie tej technologii.

Wielkie inwestycje, małe efekty. Sztuczna inteligencja w praktyce

Badanie Workday zostało przeprowadzone na 2300 przedstawicielach kadry kierowniczej i niektóre wyniki są oczywiste, a niektóre mogą naprawdę zaskoczyć. Co nikogo nie powinno zdziwić, to fakt, że 73 procent z ankietowanych uważa, że sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe będą miały wpływ na globalny krajobraz biznesowy w ciągu najbliższych trzech lat. To jednak w głównej części uzależnione jest od zasobów firm, co wpływa na to, że istnieją spore obawy dotyczące tego, że nie wszyscy będą w stanie dostrzec pełny potencjał tej technologii i tym bardziej wykorzystać go w praktyce.

Już teraz firmy jednak wydają kolosalne kwoty na tę technologię. Prawie połowa ankietowanych firm, bo aż 46 procent stwierdziło, że jedna piąta budżetu IT ich organizacji jest przeznaczana na sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe — i można z czystym sumieniem przyznać, że są to naprawdę ogromne pieniądze, których raczej mało kto się spodziewał. Inwestycje idą jednak w parze z dużymi wymaganiami; skoro firmy wydają tyle na AI, to kadra kierownicza oczekuje efektów w postaci zwiększonej produktywności, podejmowania decyzji w oparciu o dane czy lepszej współpracy. Sęk w tym, że na razie w ogóle tak nie jest.

Sztuczna inteligencja na razie niezbyt pomaga

Co jednak ciekawe, aż 46 procent ankietowanych przyznało, że na ten moment trudno mówić o sensownych efektów. Niemal połowa firm wyraziła obawy dotyczące wiarygodności tej technologii na ten moment. Workday stwierdziło, za to że potrzebna jest większa przejrzystość, aby zbudować zaufanie — tylko że pochłania to raczej zbyt duży budżet, żeby pozwalać na brak efektywności. Problem może również leżeć w tym, że cała technologia i wszystkie narzędzia oparte na sztucznej inteligencji pojawiły się zbyt szybko — i przez to pracownicy byli przytłoczeni, w konsekwencji brakowało im umiejętności i czasu, aby zrozumieć to wszystko i nauczyć się z nich korzystać.

Sporo osób również mówi, że wie więcej o sztucznej inteligencji, niż w istocie wie — co jest zachowaniem obronnym, mającym na celu dotrzymanie kroku reszcie pracowników. Daniel Pell, wiceprezes Workday oraz UKI Country Manager, przyznał: „Zespoły i organizacje, które mają dokładny i znaczący wgląd w swoje przedsiębiorstwa, będą mogły podejmować mądrzejsze decyzje i ostatecznie lepiej chronić swoje zyski niż te, które nie mają takiej zdolności”. CTO Workday, Jim Stratton, dodał: „Wdrażając godne zaufania rozwiązania, w których priorytetem jest jakość i przejrzystość danych, firmy mogą czerpać korzyści ze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w całej swojej organizacji”.

Cóż, wygląda na to, że nie wszyscy potrafią korzystać z możliwości AI — i minie jeszcze sporo czasu, zanim się to zmieni. Co o tym myślicie?

Źródło: Workday

