Mówią, że ChatGPT jest dobry w diagnozowaniu prawie tak, jak lekarze. Nie wierzę im

ChatGPT miał zadziwić naukowców swoją zdolnością do sugerowania całkiem trafnych diagnoz pacjentów na oddziałach medycyny ratunkowej. Badanie pilotażowe przeprowadzone przez dra Hidde ten Berga i dra Steefa Kurstjensa z Holenderskiego szpitala Jeroen Bosch to według niektórych dopiero wstęp do rewolucji w lecznictwie ratunkowym. A ja... jestem bardzo sceptyczny.

Podczas Europejskiego Kongresu Medycyny Ratunkowej zaplanowanego na nadchodzącą sobotę, dr ten Berg przedstawi wyniki opisywanego badania, które mają wskazywać potencjał ChatGPT do wprowadzenia istotnych zmian na oddziałach ratunkowych. Choć naukowcy podkreślają potrzebę przeprowadzenia dalszych prac, ich badania mają sugerować, że sztuczna inteligencja może skrócić czas oczekiwania pacjentów i znacząco wspomóc pracę lekarzy. W prostych przypadkach - może i tak. Ale miałbym pewne opory przed tym, by za stan mojego zdrowia odpowiadała sztuczna inteligencja. W przyszłości - okej. Ale jeszcze nie teraz.

Badanie obejmowało 30 pacjentów (według mnie, próba jest zbyt mała) leczonych na oddziale ratunkowym szpitala Jeroen Bosch w 2022 roku. Lekarze wprowadzili notatki dotyczące objawów i wyników badań, a także wyniki badań laboratoryjnych do dwóch wersji ChatGPT. Porównano listy prawdopodobnych diagnoz wygenerowanych przez chatbota z listami sporządzonymi przez lekarzy. Okazało się, że wyniki ChatGPT były "imponująco" zbliżone do diagnoz zasugerowanych przez lekarzy, osiągając poziom pokrycia wynoszący około 60%. Pytanie, kto był bliższy prawidłowego rozwiązania problemów pacjentów: AI, czy lekarze? No i czy pokrycie na poziomie 60% to rzeczywiście "imponujące" wyniki...

ChatGPT zastępuje lekarza. Ale czy na pewno?

Wskazuje się na przypadki, w których AI poradziło sobie szczególnie dobrze. Przykładem jest pacjent z objawami bólu stawów, który został złagodzony środkami przeciwbólowymi. Lekarze podejrzewali gorączkę reumatyczną, ale ChatGPT trafnie zdiagnozował zapalenie naczyń, co może przyczynić się do szybszego i dokładniejszego leczenia. Jednak ChatGPT nie jest rozwiązaniem medycznym i nigdy go w takim celu nie konstruowano, a kwestie prywatności danych medycznych budzą pewne obawy. Niemniej jednak istnieje pewien potencjał do oszczędzania czasu na oddziałach ratunkowych, a także wsparcia lekarzy o mniejszym doświadczeniu i wykrywania rzadkich chorób.

Jesteśmy jednak jeszcze daleko od pełnego wykorzystania ChatGPT w praktyce klinicznej. Co prawda istnieje nadzieja, że nowa technologia może przyspieszyć proces diagnozowania i leczenia pacjentów na oddziałach ratunkowych, ale na pewno jeszcze nie teraz. Niektórzy twierdzą, że ChatGPT otwiera drzwi do nowych możliwości w medycynie ratunkowej. Pomimo potrzeby dalszych badań i uwzględnienia kwestii prywatności, jego zdolność do sugerowania trafnych diagnoz może przyczynić się do poprawy opieki nad pacjentami i skrócenia czasu oczekiwania na pomoc medyczną - ale jeszcze nie teraz. No i szczerze - testując GPT 3.5 i 4.0 trudno mi powiedzieć, by było to w stu procentach rewolucyjne rozwiązanie będące w stanie zastąpić profesjonalną ocenę lekarza. Już taka Ada (AI medyczna) jest znacznie bardziej skuteczna i w dodatku - potrafi dać sobie radę nawet z bardzo skomplikowanymi przypadkami.