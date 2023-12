mObywatel pozwoli oszczędzić na zakupach. Jest jeden warunek

mObywatel to wszechstronne narzędzie, w którym znajdziemy szereg dokumentów i usług pozwalających na szybki kontakt z urzędami i różnymi instytucjami. To także aplikacja, z którą można wybrać się na zakupy ze zniżkami - pod warunkiem, że posiadamy Kartę Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny, która w Polsce funkcjonuje od kilku lat, przeznaczona jest dla wszystkich rodziców oraz małżonków rodziców (którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci) bez względu na ich wiek i miejsce zamieszkania. Do korzystania z programu uprawnione są dzieci będące członkami rodziny wielodzietnej, czyli zarówno dzieci własne, jak i te objęte pieczą zastępczą. Dla przykładu - uprawnienia wynikające z programu przysługują rodzicom zastępczym, którzy mają jedno dziecko własne i dwoje przyjętych w ramach pieczy zastępczej. Dokument w aplikacji mObywatel jest dostępny dla dorosłych osób, które mają ważny polski dowód osobisty i dla każdego dziecka z rodziny wielodzietnej, które posiada legitymację szkolną w aplikacji mObywatel.

Karta Dużej Rodziny. Co oferuje?

zniżki na przejazdy kolejowe (rodzice lub małżonkowie rodziców - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne),

ulgę w opłacie za paszport (75% w przypadku dzieci i 50% w przypadku rodziców i małżonków rodziców),

darmowy wstęp do parków narodowych, skorzystać z bogatej oferty partnerów z różnych branż - na przykład odzieżowej, spożywczej, paliwowej oraz rozrywkowej (kina, baseny, centra rozrywki).

pewne procedury administracyjne, a także - w niektórych przypadkach - dotyczące uprawnień socjalnych, takich jak preferencyjne warunki mieszkaniowe czy programy edukacyjne.

Odświeżona Karta Dużej Rodziny już w mObywatelu. Pozwoli oszczędzać na zakupach

Cyfrowa wersja Karty Dużej Rodziny była już wcześniej dostępna w mObywatelu, ale jej nowa wersja ma być jeszcze bardziej wygodniejsza w użyciu i - co najważniejsze - zgodna z zapisami jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów publicznych. Przed projektantami stało kilka wyzwań:

Jak rozwiązać przełączanie się między danymi w dokumencie własnym oraz bliskich?

Gdzie umieścić kod QR pozwalający na okazanie go w różnych instytucjach i placówkach w celu uzyskania zniżki należnej z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny?

W którym miejscu umieścić logo dynamiczne?

Jak zaprojektować sekcję „Partnerzy karty”?

Wejście do dokumentów użytkownika oraz jego bliskich rozwiązano z wykorzystaniem wygodnego i szybkiego w użyciu komponentu - tzw. Controllera, co pozwala także na skuteczne zarządzanie danymi w aplikacji. Kod QR, który umożliwia szybką identyfikację posiadacza KDR, widoczny jest poniżej "głównej karty" z możliwością jego powiększenia, gdyby skaner nie odczytywał z niego danych. Do zwiększenia bezpieczeństwa i uchronienia się przed fałszywymi kartami, oprócz gilosza (czyli charakterystycznego wzoru w tle), hologramu w kształcie godła oraz znacznika upływającego czasu (potwierdzenie autentyczności karty elektronicznej) wprowadzono logo dynamiczne - podobne do tego, które widnieje w mDowodzie. Dla karty dodano także sekcję o akceptujących Kartę Dużej Rodziny punktach partnerskich - dzięki niej użytkownik może szybko sprawdzić, które miejsca honorują jego kartę.

A gdzie jeszcze można skorzystać z samej Karty Dużej Rodziny? Z pomocą przychodzi wyszukiwarka partnerów dostępna na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Spośród tysięcy partnerów znajdziemy tych działających w różnych segmentach w usługach. Od sklepów z artykułami przemysłowymi, poprzez edukację, kulturę, łączność, mieszkania, sport, rekreację, turystykę, na transporcie i zdrowiu kończąc. Wyszukiwarka jest wygodna w nawigacji i oparta jest na mapie Polski z zaznaczonymi partnerami, których można filtrować, czy wyszukiwać z uwzględnieniem konkretnych fraz.