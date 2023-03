Epic Games Store jak co tydzień podrzuca graczom łakome kąski, które ci mogą bez żadnych opłat dodać do swoich kont. Jakie tytuły udostępniono w tym tygodniu?

Darmowe gry w Epic Games Store: The Silent Age oraz Tunche

W tym tygodniu Epic Games Store oferuje graczom dwa solidne tytuły. Pierwszym z nich jest The Silent Age, przemyślana i starannie zaprojektowana przygodówka w starym stylu.

Wyrusz w epicką przygodę w czasie z Joe, prostym dozorcą, którego zadaniem jest uratowanie ludzkości przed wyginięciem. Z pomocą tajemniczego urządzenia do podróży w czasie poznaj teraźniejszość 1972 roku i postapokaliptyczną przyszłość 2012 roku, rozwiązując zagadki i odkrywając prawdę stojącą za upadkiem ludzkości.

Wyposażona w głęboką fabułę, wymagające zagadki i minimalistyczny styl artystyczny, gra The Silent Age jest niezapomnianym doświadczeniem. Czy ty, pozornie zwykły Joe, sprostasz wyzwaniu i staniesz się bohaterem, którego potrzebuje ludzkość? Zagraj teraz, aby się o tym przekonać.

Drugą z gier którą w tym tygodniu możecie ograć za darmo jest Tunche. Szalony roguelike, który rozkochał w sobie graczy od premiery. Jeżeli lubujecie się w platformówkach które nie wybaczają błędów i w których można przepaść na dziesiątki godzin, to będzie tytuł idealny dla Was!

Potężna istota o imieniu Tunche oszalała i teraz dżungla jest oblegana przez złowrogie stwory. Pomóż Rumi i jej przyjaciołom odkryć prawdę kryjącą się za działaniami Tunche i przywrócić pokój w Amazonii w tej uroczej grze akcji typu roguelike!

Obie gry dostępne są za darmo do przyszłego czwartku, 6 kwietnia, do godziny 17 czasu polskiego. Warto pamiętać o dodaniu ich do konta — jeśli nie macie na nie czasu teraz, to może kiedyś się znajdzie — więcej taka okazja może się nie powtórzyć!