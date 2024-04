Te dwa filmy Netfliksa są zupełnie różne. Powstały w Polsce

Netflix kontynuuje serię zapowiedzi, prezentując coraz to nowe i intrygujące produkcje. Na horyzoncie pojawiają się dwa polskie filmy, które mogą wzbudzić niemałe zainteresowanie. Pierwszym z nich jest "Idź przodem, bracie" w reżyserii Macieja Pieprzycy.

Idź przodem bracie. Film akcji nakręcoy pod okiem GROM-u

Akcja produkcji skupia się wokół byłego oficera służb specjalnych, granego przez znanego Piotra Witkowskiego. Postać ta, by spłacić długi hazardowe ojca, podejmuje pracę jako ochroniarz w kompleksie handlowym. Jednakże, aby osiągnąć swoje cele, musi podjąć walkę z mafią, co stawia go w skomplikowanej sytuacji moralnej.

"Idź przodem, bracie" ma znacząco obfitować w akcję, ale nie tylko. Widzowie będą mieli okazję zagłębić się w realia pracy elitarnej jednostki policji, co zaowocowało wieloma godzinami treningów aktorskich pod okiem specjalistów z jednostki wojskowej GROM. To nie tylko produkcja pełna adrenaliny, ale również opowieść o traumach, miłości i lojalności, czego dowie się każdy widz. Premiera tej produkcji zaplanowana jest na jesień 2024 roku.

Spadek - Jan Peszek i Maciej Stuhr w komedii Netfliksa

Drugim filmem, który dziś zapowiedziano jest "Spadek" w reżyserii Sylwestra Jakimowa. To komedia, która w zabawny sposób opowiada o losach skłóconych członków rodziny, którzy po śmierci ekscentrycznego milionera mają szansę na odzyskanie utraconych więzi oraz zdobycie spadku. Główną rolę w tej produkcji zagra Jan Peszek, a obok niego pojawią się takie znane postaci jak Maciej Stuhr czy Joanna Trzepiecińska.

Fabuła "Spadku" to nie tylko walka o pieniądze, ale także odkrywanie tajemnic ukrytych w willi zmarłego. Quizy, łamigłówki i niespodzianki przygotowane przez ekscentrycznego wuja stawiają przed członkami rodziny kolejne wyzwania, które testują ich współpracę i lojalność. Jak na razie nie doprecyzowano daty premiery "Spadku".