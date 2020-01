Seriale, które właśnie miały premierę

Nie mógłbym nie zacząć od „Oustidera”, który właśnie debiutuje w HBO i HBO GO. Nowy serial na podstawie książki Stephena Kinga oceniałem przedpremierowo i jest to jeden z najciekawszych tytułów, które będzie nam dane zobaczyć w tym roku. Połączenie pomysłowości autora ze sposobem przedstawienia świata niczym w innym hicie HBO, czyli „Detektywie„, przyniosło świetne rezultaty. „Outsidera” ogląda się ze zniecierpliwieniem i delikatnym niepokojem, a po zakończonym odcinku zawsze jest ochota na więcej. HBO emituje serial w klasycznych, cotygodniowych odstępach pomiędzy odcinkami, a pierwszy z nich oglądać możecie już dzisiaj. Innym świetnie wypadającym serialem HBO, który właśnie debiutuje, jest „Nowy papież”, czyli kontynuacja „Młodego papieża”.

Warte uwagi seriale z ostatnich dni

Na początku roku otrzymaliśmy natomiast 3. sezon „Ania, nie Anna”, czyli serialu opowiadającego o Ani z Zielonego Wzgórza w dość luźny sposób opartego na popularnej serii książek. Dodatkowo, Netflix zaserwował nam 2. sezon bardzo dobrze przyjętego „Ty”, który był rewelacją poprzedniego sezonu, gdy zobaczyliśmy od czego może doprowadzić obsesja skupiona na jednej osobie. W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia dodano 2. sezon „Zagubionych w kosmosie„, czyli familijnego serialu scii-fi utrzymującego wysoki poziom. Dzień później HBO pokazało swoją nową serię „Foodie Love” skupiającą się na dwójce nietypowych kochanków, coś może być dla wielu z Was dobrą rekomendacją, jeśli szukacie czegoś świeżego.

Wczoraj na BBC First premierę miał świetnie zapowiadający się 12. sezon „Doctor Who” z Joddie Whittaker w roli głównej, zaś około tygodnia temu Netflix wreszcie udostępnił „Draculę” – serial znajduje się w tym zestawieniu, ponieważ nie brakuje w miarę optymistycznych opinii na temat tej produkcji, choć dość głośne są głosy sprzeciwu takiemu traktowaniu legendy. Jestem ciekaw Waszego zdania, bo najwyraźniej „Dracula” wzbudza przeróżne emocje. Za nami także finał 3. sezonu „Watahy”, który prawdopodobnie zakończył serial. Nawiązania do 1. sezonu z 2014 roku były świetną decyzją, a całość oglądać się będzie teraz niezwykle przyjemnie. Wszystkie odcinki dostępne już na HBO GO.

Co obejrzeć? Nadchodzące premiery wśród seriali

A co czeka nas w najbliższym czasie? Za zaledwie dwa dni na Netflix wyląduje 6. już sezon „Grace i Frankie”, serialu skupiającego niemałą widownie wokół siebie, a 17 stycznia premierę będzie mieć wyczekiwany 2. sezon „Sex Education” z Asą Butterfield i Gillian Anderson. Otis, szkolny terapeuta od seksu, będzie musiał się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, problemami i… postaciami, bo w placówce pojawi się nowa młodzież. Tego samego dnia Apple TV+ wzbogaci się o nowy serial „Little America”. Powstał w oparciu o relacje z „Epic Magazine”, gdzie publikowane były historie imigrantów w USA z różnych okresów. Mają to być zróżnicowane pod względem fabuły odcinki, a zwiastun zapowiada ciekawe podejście do tematu – zapewnili to ci sami twórcy, którzy wcześniej wyprodukowali „The Big Sick” oraz „Master of none”. W sumie pojawi się 8 epizodów.