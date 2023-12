To już żałosne. Kto tak desperacko chce udawać, że ma iPhone'a?

Temat iMessage na Androidzie powraca jak bumerang, głównie dlatego, że o ile przez lata był to komunikator dla zamkniętego środowiska osób posiadających iPhone'y, tak w ostatnich miesiącach w temacie zamkniętości ekosystemu Apple dużo się zmienia, głównie przez Unię Europejską. Firma została zmuszona do wprowadzenia płatności poza Apple Pay, a dodatkowo — niedługo będzie można zainstalować dodatkowe repozytoria. W to wszystko wmieszała się jeszcze m.in. zapowiedziana obsługa wiadomości RCS, wiec w pod kątem komunikacji dzieje się naprawdę wiele.

W środku tego zamieszania pojawił się Beeper Mini, czyli aplikacja, która obiecywała iMessage na Androida, i obietnicy dotrzymała. Problem w tym, że na kilka dni, bo pomimo obietnic ze strony producenta, że Apple nie da rady zablokować jego użytkowników, Apple jednak (ku zaskoczeniu nikogo) dało radę to zrobić. Efektem tego są przepychanki i ostatni, bardzo kuriozalny pomysł Beepera na zachowanie funkcjonalności.

Zjailbreakuj iPhone'a, żeby mieć iMessage na Androidzie

Twórcom Beepera trzeba oddać jedno — są uparci. Kiedy Apple wycięło ich aplikacje (która, przypominam, jest płatna) firma zdecydowała się próbować wszelkich ruchów, by jednak sprawić, by ich klienci mogli korzystać z iMessage. Nawet jeżeli zakłada do przeprowadzenia operacji która, mówiąc szczerze, mocno balansuje na granicy nie tylko prawa, ale też — zdrowego rozsądku. W poście, który opublikowali na swojej stronie (a który został szybko usunięty), pokazali oni swoim klientom, w jaki sposób używać starych iPhone'ów i Macbooków w charakterze "pomostu" by Apple widziało telefony z Androidem jako swoje urządzenia.

Na blogu Beepera mogliśmy przeczytać: "Masz starego iPhone'a (6/6s/SE1/7/8/X) i komputer Mac – masz szczęście! Postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami (zajmuje to tylko 5-10 minut), aby jailbreakować swojego iPhone'a. Zainstaluj narzędzie Beeper, aby wygenerować kod rejestracyjny iMessage, następnie zaktualizuj aplikację Beeper Mini do najnowszej wersji i wprowadź swój kod. Rejestracja numeru telefonu będzie teraz działać! Pozostaw iPhone'a podłączonego do zasilania i Wi-Fi."

Jak dobrze rozumiem, całość operacji wymagająca drugiego telefonu działającego 24/7 ma zostać przeprowadzona tylko po to, by móc wysyłać i odbierać iMessage na Androidzie. Jeżeli ktoś tak bardzo chce być w tym ekosystemie i ma dostęp do sprzętów Apple, to dlaczego... nie użyje po prostu sprzętu Apple. I w drugą stronę — kto przy zdrowych zmysłach będzie zadawał sobie tyle trudu, jeżeli na rynku jest bazylion innych komunikatorów. Jak bardzo desperacko trzeba chcieć mieć iMessage, żeby pójść tą drogą?

To pytanie znają chyba tylko twórcy aplikacji.

